Ambrosius sobre la granja eólica: “Tres Arroyos no sólo será autosuficiente sino que exportará energía limpia y renovable”

Se firmó en el día de hoy el contrato de venta de energía de la futura granja eólica “Pampa 1”, de Viento Reta SA, con la participación de CELTA. Concretamente, en las oficinas de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se firmó el contrato PPA de venta de energía de la futura granja eólica que se comenzará a construir en breve en el distrito de Tres Arroyos.

El presidente de CELTA y Viento Reta SA, Nicolás Ambrosius, dialogó con LU 24 y se mostró muy contento con la firma del contrato: “Es un trabajo de muchos años y mucho esfuerzo, un trabajo en conjunto y equipo entre técnicos, ingenieros y abogados de la Cooperativa que hemos ido avanzando en este sueño e idea y hoy se cristaliza con la firma final para comenzar con la obra”, explicó en primer término.

Autosuficiencia y exportación

Respecto a lo que producirá la granja eólica en el partido de Tres Arroyos, Ambrosius indicó que “es muy importante para toda la región, esta granja eólica va a producir más del doble de lo que consume todo el Distrito de Tres Arroyos energéticamente hablando, Tres Arroyos no sólo será autosuficiente en energía sino que exportará energía limpia y renovable a partir de la fuerza del viento”.

32 molinos

La construcción será finalmente de 32 molinos de 3.4 megavatios cada uno, se decidió hacer máquinas más grandes y reducir el espacio dónde se van a instalar y alejándose de las zonas donde se podía generar algún problema ambiental. “Calculamos que en 30 días comenzaremos con los primeros trabajos, mientras que las máquinas estarían llegando en mayo, la idea es no entorpecer el tránsito en lo que es el período estival debido al tráfico que hay durante las vacaciones, son alrededor de 500 viajes de camión”, agregó Ambrosius.

Puestos de trabajo y nuevos proyectos

La ubicación del proyecto será en cercanías al balneario Reta y “va a dar trabajo a mucha gente, a los que hay que darles de comer, alojarlos y transportarlos, en un momento que hace falta el trabajo es muy significativo” manifestó Ambrosius.

“Esto impulsa a seguir haciendo otros proyectos más pequeños en distintos lugares de los campos de la región y que van a ser para abastecer las empresas de Tres Arroyos. Hoy los costos de la energía renovable como la eólica son más económicos que el costo promedio de la energía que se está consumiendo en todo el país”, agregó.

Baja en los costos

Al ser consultado si la granja eólica generaría una baja en los costos de la tarifa de electricidad, el presidente de CELTA dijo: “Yo pienso que a la larga sí, hoy el costo de la energía es un promedio de todas las generadoras que tiene el país, desde la más cara que se produce con gasoil, o gas, y todo eso hoy se está importando, hay un fuerte desbalance comercial en la Argentina producto de la necesidad de importar servicios para generar energía eléctrica. A partir del desarrollo de nuevas energías los costos van a ir bajando a lo largo de los años”.

“Esto generará mucha confianza en nuestro país”

Sobre el final de la nota, Ambrosius destacó la importancia de la obra a nivel nacional: “Yo creo que esto generará mucha confianza en nuestro país, es algo muy bueno. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos inversores extranjeros y todos coinciden en que la gran inversión en la Argentina de real magnitud en monto va a venir recién dentro de dos años, ese es el plazo más o menos que se necesita para que vengan capitales en forma muy importante”, detalló.