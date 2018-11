Ana Sívori: “Vittal vino tarde y cuando llegó mi mamá estaba muerta” (videos)

Un nuevo reclamo por la demora en el servicio de ambulancias de Vittal, , se conoció este viernes, cuando la vecina Ana Sívori, dio detalles de lo sucedido el 26 de octubre pasado, cuando se descompensó su madre, quien finalmente falleció ante la tardanza de la prestadora de servicios para PAMI.

“El viernes pasado me tocó vivir una situación cuando me avisó mi hijo para avisarme que mi madre estaba descompensada. Trato, en la emergencia de llamar al SAME y me dijeron que tenía que llamar a Vittal: llamaba, no me atendían, me daba ocupado, un compañero se acercó a las oficinas de Vittal Móvil las que estaban cerradas, en mi desesperación la llamo a la Dra. Cittadino y Claudio Cuesta para que hicieran algo, y luego de una media hora llega la ambulancia, baja la doctora Sisto, que es quien finalmente firma el certificado de defunción, preguntó que pasaba, entra, y como si fuera un objeto le pone el estetoscopio y nos dice a mí y a mi hijo, que la tenía entre sus brazos que “ya no había más nada que hacer, obitó” relató.

“A mi madre la dejó tirada en el suelo, yo en la impotencia le dije una barbaridad, por lo cruel, porque mi madre trabajó 35 años y aportó para ser atendida; la dejó tirada en el suelo y se retiró”, agregó.

“Mi madre era Ana Cayuela de Sívori, trabajó en Vialidad Nacional, se dedicó a la asistencia social, fue una persona que asistía a mucha gente, con un corazón enorme”, dijo.

Yo en el año 2011 estudie asistencia al adulto mayor en cuanto a la orientación e integración hacia el adulto, y por la experiencia que ellos nos dejan, no sólo en lo vivido, en montones de cosas, que hoy terminen tirados en un lecho de muerte, tirados como un animal, ése es mi dolor”, concluyó.