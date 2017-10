Anahí Bilbao de Cambiemos: “Trabajaremos por los sueños de los tresarroyenses desde la Legislatura”

La Candidata a diputada provincial por la Sexta Sección por Cambiemos en cuarto lugar, detrás de Laura Aprile, Santiago Nardelli, y Emiliano Balbín, Anahí Bilbao, residente en Laprida, estuvo en LU 24 de paso hacia Monte Hermoso, donde desarrollará actividades de campaña.

“Analizando los resultados de las PASO, estaremos juntas con Laura Aprile y Rosío Antinori”, dijo Bilbao, quien a su vez marcó aspectos vinculados a una posible agenda en caso de llegar a la cámara baja bonaerense.

“Nuestro trabajo es poner el esfuerzo en lo cotidiano, poner el oído a la gente, el trabajo serio, con proyección al futuro , al margen de un voto más o un voto menos, tenemos en claro que nos debemos a la gente y terminó el tiempo de que la gente estuviera al servicio de los políticos, en una Sección que tiene 22 distritos, muy extensa, es grandísima, un triángulo de Laprida, a Pellegrini, a Patagones, y vamos encontrando cuestiones comunes y luego cuestiones regionales y luego particulares de cada distrito”, sostuvo.

La actual concejal por el distrito de Laprida, también docente, expresó que a nivel regional “tenemos algo que nos marca muy fuerte como son las inundaciones, pero con el trabajo muy fuerte de la Gobernadora se están realizando obras como la canalización del Salado en su cuarta etapa, dando soluciones, y a su vez hay una cuestión vinculada a lo natural que es el cambio climático y eso depende de nosotros de actitudes que hemos tenido los hombres en cientos de años”.

“He ido aprendiendo al lado de Alfredo Irigoin en su gestión y tantos años que estamos juntos, voy a trabajar también desde mi lado docente en dos aspectos: en la Legislatura, de estudio, de análisis de ponernos al servicio de la Gobernadora, pero en otro aspecto en cuestiones mas prácticas y uno de ellos es lo relacionado con el medio ambiente; ustedes tienen a Rosío Antinori que ha presentado un proyecto de ley por las energías renovables, y en algunos espacios hay municipios que están potencialmente imposibilitados de ampliar su infraestructura industrial por la falta de energía, pero se puede tomar el potencial e inyectarlo a lo que tenemos como los molinos eólicos” relató.

Apoyo al microemprendedor turístico

“Voy a trabajar también en el corredor turístico en lo que significan los pequeños o pequeñísimos emprendimientos, que no saben cómo comercializar por lo que intentare potenciar ideas para que encuentren una fuente de complemento a sus actividades base”, dijo.

Educación

“La educación me interesa muchísimo, me interesa que se pongan las cartas sobre la mesa, ver la actitud de cada uno de los gremios y sus diferentes áreas de trabajo; ahora hemos descubierto lo sucedido con un gremio que trababa la construcción, pero tenemos una enorme esperanza un proyecto a futuro pero tenemos que decirnos la verdad, no todo es tan fácil ni tan lindo, pero tenemos que tener el valor de hacerlo porque todo lo que se esconde bajo la alfombra termina perjudicándonos, no lo sacamos, no lo evaluamos, y tenemos que terminar ateniéndonos a las consecuencias”, agregó Anahí Bilbao.

“Trabajaremos por los sueños de los tresarroyenses”

Finalmente, manifestó: “Quiero mandar un gran saludo a los habitantes de Tres Arroyos, LA lista de Cambiemos es una hermosa lista, yo sé que ustedes lo saben porque las elecciones así lo demostraron, confíen en este equipo de gente, en este grupo de gente que se ha unido en trabajar seriamente por Tres Arroyos respaldado por la Gobernadora y las autoridades y también por nosotros que vamos a estar trabajando por todos los sueños de los tresarroyenses”.