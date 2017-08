Andrea Montenegro de 1País presentó propuestas de campaña

La candidata a concejal en segundo término por 1País, la psicopedagoga Andrea Fabiana Montenegro, en los estudios de LU 24 dio a conocer aspectos respecto a los tramos finales de la campaña electoral rumbo a las PASO, y sostuvo que “la inquietud de ingresar a un espacio político la tuve siempre, pero por armar una familia, por estudiar y trabajar la fui postergando; me interesa trabajar en el campo de la salud, lo hice en las escuelas y en las unidades sanitarias y en mi consultorio”.

“Me fui acercando al espacio y no me decidía, siempre me invitaban y entendí que en este año era la posibilidad, tengo raíz peronista por mi papá”, dijo.

Qué pide la gente

“En Tres Arroyos la gente está reclamando por empleo, tener servicios mínimos como agua corriente y cloacas, y a mí me interesa mucho la franja de niñez, adolescencia y tercera edad, sectores que están un poco relegado, se podría trabajar en prevención talleres, hay mucho para hacer, siempre desde el aporte que pueda hacer de mi trabajo que vengo haciendo hace veinte años, tengo la voluntad y las ganas de trabajar y me animó que en el listado del equipo que se armó tampoco habían estado nunca en la política, excepto Pity que es actualmente concejal y es nuestro primer candidato; quiero involucrarme en lo que es mi área”, agregó.

“En la campaña, la gente nos dice, muchas repiten lo que tienen que ver con las obras mencionadas, en casi todos los barrios, la atención de la salud, porque la gente de los barrios no siempre accede a los centros, a la gente le cuesta llegar al hospital tal vez por falta de recursos, en las salitas hay atención pero por ejemplo faltan medicamentos y los horarios no están cubiertos completamente, y la gente no tiene los medios, las mamás para traer a los niños o los abuelos; queremos trabajar desde la prevención generando planes para que se puedan devolver los fondos de manera más racional, más equitativa, por ejemplo los del fondo educativo que podrían repartirse de manera más planificada”, manifestó.

Un plan de empleo para jóvenes

“Respecto al trabajo, queremos desarrollar un plan de empleo joven, porque los jóvenes no tienen ingreso al mercado laboral y muchos no pueden estudiar, planes para recuperar el tema de la vivienda propia, hay viviendas en condiciones muy precaria, la idea es ir armando proyectos y planes, y cuando hablamos con la gente les explicamos y les decimos que necesitamos su apoyo en estas elecciones para poder ingresar con mayor cantidad en el concejo y poder plasmar estos planes de campaña; de todos modos este es un espacio que trabaja todo el año no es que sale solamente en campaña”, relató.

“La gente se está poniendo a pensar, es un voto más reflexivo”

“Creo que la gente a la hora de votar se está poniendo a pensar, es un voto más reflexivo, en la confianza que brinda nuestro candidato, se fija mucho en la cercanía, hay condiciones que son elementales para que la gente te mida y te elija, estas son las condiciones que tiene Pity que es el primero y al que nosotros queremos acompañar, saben que siempre los ha escuchado, los escucha y lo va a seguir haciendo”, consignó.

“Tenemos un plan de seguridad vecinal para que todos puedan vivir más tranquilos, este sistema de alarmas ya está utilizándose en varios municipios; hay también requerimientos de la gente sobre la salud que también nos interesan”, dijo.

“Pablo – Garate – se hace un tiempo para estar con nosotros teniendo en cuenta que este equipo es nuevo, él anda por otras localidades y nosotros somos muy bienvenidos y ahí uno se da cuenta que el equipo que ha trabajado estos años hace que la gente nos reciba bien”, manifestó Montenegro .

Un equipo de gente transparente

“Nosotros tenemos un equipo de gente transparente, confiable, con capacidad de escucha y queremos estar cerca de la gente; el votante tendría que evaluar esto, que son condiciones que parece no se encuentran fácilmente, y que como somos un equipo nuevo que o viene de la política, que viene de diferentes ámbitos, con todas las ganas, que vamos a poder llevar su voz al concejo, y desde ahí poder administrar el poder, si no tiene lugar de cierto poder no se puede terminar de cerrar la idea que uno tiene que es la ilusión de ayudar a la gente”, concluyó.