Andrea Montenegro lleva a la sesión del Concejo planteos vinculados a la salud

Con cuatro proyectos debuta hoy en la actividad legislativa concreta la concejala Andrea Montenegro (FR). En principio, presentó para su tratamiento un pedido de informes sobre la atención de profesionales en la sala barrial de FONAVI, donde al parecer faltan médicos desde hace varios meses. Pero también propone destinar a trabajar a futuro en tres ejes –derechos de la mujer, violencia de género y salud reproductiva y educación sexual- el mes de marzo como mes de la Mujer; y al mismo tiempo llevará al recinto lo que en la práctica ya se está cumpliendo, que es la ampliación, de un solo integrante por todo el cuerpo a la integración de un concejal por bloque en la Comisión de Apoyo a Adultos Mayores.

Pedirá además informes acerca de por qué, según indicó a la radio, “no se cumple el protocolo provincial de atención a las víctimas de violencia de género en el Centro Municipal de Salud, y exigimos saber por qué. Se trata de un protocolo sencillo, y si algún profesional no lo conoce o duda sobre algún punto, puede requerir asesoramiento a cualquiera de los organismos locales que trabaja en esta problemática. Ese protocolo es el primer paso para una serie de intervenciones médicas, de asistentes sociales, judiciales y es a partir de él que se determina la gravedad de un caso. Y es el primer elemento de protección de la víctima”.

En tanto, en relación con el pedido de informes sobre la atención primaria en las salas barriales, el barrio FONAVI, advirtió que “la sala no cuenta con pediatra desde agosto, y tienen un obstetra y no un ginecólogo. Creo que no se ha entendido el concepto de salud pública. Nos preguntamos por qué un área relacionada con un derecho básico como la salud funciona de esta manera”, finalizó.