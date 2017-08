Andrea Montenegro precandidata a concejal por 1País: “Nosotros somos una fuerza superadora”

Andrea Montenegro es precandidata a concejal en 2° lugar por 1País, y en su visita a los estudios de LU 24 aseguró que “este domingo la gente tiene que ver qué es lo que hizo este espacio hasta el día de hoy. Si la gente puede ver todo lo que se ha hecho, tiene que entender que vamos a seguir haciéndolo y que nosotros somos una fuerza superadora”.

Su llegada al espacio

En primer lugar habló sobre su acercamiento al espacio político: “Ellos siempre fueron el espacio político, para mi entender, que fue marcando una diferencia en todos estos años. El acercamiento estaba, pero siempre informal y de otra manera. Es un espacio que tiene una gran capacidad de escucha, una dosis de confianza, la gente confía en ellos y transparencia, mucha cercanía al vecino, intentando todo el tiempo tratando de resolver cuestiones, eso me convocó, y también el hecho de que el equipo que se estaba formando para estas elecciones, está compuesto por gente, que como yo, nunca había militado, nunca había pasado por la experiencia política”, expresó Montenegro.

Recorridas por los barrios

También contó qué le dice la gente por la calle en su recorrido por los barrios: “Hemos recogido reclamos variados y que atraviesan cualquier sector social que tienen que ver con servicios básicos como es una cloaca, el agua corriente, una viviendas digna, un trabajo”, asimismo agregó: “Otros sectores plantean mucho el tema de la inseguridad, y si nos vamos un poco más a lo nacional, el bajo poder adquisitivo, la canasta básica está muy cara y otro tema que aparece es el acceso a la salud, que está bastante difícil en ese sentido. El vecino a veces no puede acceder al sistema público de salud cuando en realidad es un derecho”.

Luego aseguró que “el Estado lo hacemos todos, por eso cuando yo me decidí y cuando di el primer paso para acercarme, también pensé: hay dos caminos, resignación y me quejo y me quedo en mi casa, o el desafío, y es el camino más difícil. No me parece que las cosas se ganen sentadas atrás de un escritorio, me parece que hay salir a conquistar las cosas que valen”.

Áreas de interés

En cuanto a las áreas que trabajaría de acceder a una banca dentro del Concejo Deliberante manifestó: “Me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con el área de la salud y con la educación también, y en todas las áreas que haya que trabajar. Pero hay temas específicos como la inclusión de chicos con dificultades de aprendizaje en el sistema escolar, embarazo adolescente, adicciones y también el tema de los abuelos que es una franja muy postergada”.

Rumbo a las PASO

Para finalizar, la precandidata de 1País dijo: “La gente que va a votar el domingo para votarnos a nosotros tiene que ver qué es lo que hizo este espacio hasta el día de hoy. Si la gente puede ver todo lo que se ha hecho, si la gente puede ver que de ahora en más hay un equipo de gente con muchas ganas de trabajar, de gente que viene de diversos ámbitos, que cada uno tiene cosas nuevas para aportar, si la gente puede ver que los funcionarios que tenemos hasta ahora han transmitido confianza, han transmitido capacidad de escucharlos, tiene que entender que vamos a seguir haciéndolo, que nosotros somos una fuerza superadora, tenemos un equipo muy bien consolidado y todos vamos para el mismo lado”.