Ángel Anta sobre la definición con Agrario: “Estamos acostumbrados a jugar esta clase de partidos”

ACDC logró ser el ganador de la Liguilla, luego de dos años de habérsele frustrado esta posibilidad, ahora jugará con Agrario en De La Garma para definir quién peleará por el ascenso en el duelo ante Huracán Ciclista. En este sentido, Angel Anta, presidente de ACDC, dijo que “estamos acostumbrados a jugar esta clase de partidos, hemos ido a todas las canchas y de visitante no hemos perdido un partido en todo el año, no nos incomoda ir a un lugar, porque no nos encerramos en la localía. Nos encerramos en la garra y entrega que tiene el equipo”.

“Creemos que va a ser un lindo espectáculo y esperamos que la gente vaya. Es un partido de fútbol. El equipo llega muy bien anímicamente, recuperamos dos jugadores que venían lesionados y siempre con la misma idea, que los que entren no desentonen con los que se han ido. Hemos jugado con chicos 2001 y lo hacen de la mejor manera”, expresó.