Aniversario de Chaves: “Hoy, los chavenses debemos estar más unidos que nunca”, dijo Santillán

En una mañana ventosa y fría, aunque soleada, la Municipalidad realizó el acto protocolar del 102° Aniversario de Gonzales Chaves, con la presencia del intendente municipal, Marcelo Santillán, su equipo de gobierno, autoridades eclesiásticas, judiciales, políticas, de educación y de seguridad.

Minutos antes de subir al escenario, en la Plaza 25 de Mayo se realizó el izamiento de banderas, se entonó el Himno Nacional y artistas locales entonaron la canción “Argentina es nuestro hogar”, interpretada por los artistas Mario Cruz, Mara Orosco, Fabiana Pereira, Aníbal Pollet, Gustavo Yarú, Yanina Freidiaz y Ulises Lasa, bajo la dirección de la profesora Liliana Tano.

Casi 55 instituciones desfilaron frente a la Municipalidad acompañadas por la Banda Militar de Tandil, y le pusieron color al acto que contó con una importante cantidad de público.

En tanto, en la Plaza 25 de Mayo, se puso en marcha la “Plaza en Movimiento” que reunió actividades de las localidades del distrito y de las áreas municipales. Además, se presentó una feria de artesanos, kioscos y los tradicionales "fogones con carne asada" en el predio del ferrocarril.

“Son momentos difíciles”

El intendente Marcelo Santillán brindó un discurso en el que dijo: “Tenemos un distrito hermoso, que en estos dos años se ha ido construyendo con el aporte de cada uno de los vecinos. Los que gobernamos a veces nos enamoramos de las obras que hacemos y que nos gustaría mencionar, pero creo que lo más importante en un distrito es su gente, lo que hace cada uno para seguir creciendo”.

Asimismo sostuvo que “no estamos pasando por un buen momento: ni el Gobierno Municipal, ni cada uno de los ciudadanos. Son momentos difíciles. Por eso, en esta fecha, es oportuno que podamos reflexionar; que podamos levantar la voz de los distritos del interior y decir que en estos lugares la vida vale la pena ser vivida”.

Y destacó: “En estos momentos los chavenses debemos estar más unidos que nunca. Hacerles entender a nuestros gobernantes que somos distritos rurales, que no pueden medir el ingreso per cápita de cada ciudadano, y que no nos pueden seguir sacando recursos; porque esos recursos los necesitamos para la salud, para el medioambiente, para la educación.”

“La Provincia tienen 135 municipios y 135 realidades diferentes. Por eso somos defensores de las economías municipales, porque la gente tiene la posibilidad de elegir cada dos años quién gobierna los pueblos”, manifestó.

Luego hizo referencia a la ausencia de niños: “De nada sirve que tengamos a los chicos en las escuelas y privarlos junto a los docentes de este hermosos acto. Este es un reclamo de todos los intendentes que pedimos a la Provincia que respete estas fiestas y dé el asueto correspondiente, y que el próximo año este acto esté lleno de chicos, porque son el presente y el futuro de nuestro distrito”.

Finalmente agradeció a las instituciones, a los representantes políticos de todas las fuerzas. También saludó especialmente a los vecinos que “por distintos motivos no viven en Gonzales Chaves pero que se hacen presentes con el recuerdo y el amor que le tienen a esta tierra”, dijo y cerró: “Aprovechemos este día para disfrutar, y que a partir de mañana volvamos todos juntos a trabajar por el Chaves que soñamos”.