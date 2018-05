Aniversario de la Chacra de Barrow: “Es un orgullo estar acá” dijo el presidente del INTA

El Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Juan Balbín, pudo llegar finalmente a Tres Arroyos para participar de los actos del 95 Aniversario de la Chacra Experimental Integrada de Barrow.

“Es un privilegio, un honor estar acá; es un orgullo que Barrow haya perdurado y tenga el impacto que tiene, a nivel nacional e internacional; se ha generado una simbiosis que ha permitido ser lo que somos hoy a nivel calidad de trigo, manejo de cultivos, da gusto estar acá”, dijo Balbín en contacto con LU 24.

El funcionario anticipó que “El INTA va a priorizar programas y nos concentraremos sobre toda la agroindustria, no solo en la producción primaria para resolver los problemas, nos parece importante estar cerca del productor, ya que el cambio climático nos está afectando, no solo a Argentina, sino que cuando me toco estar con mi par de Francia, ellos tienen el mismo problema, y está desbalanceando muchas realidades”.