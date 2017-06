ANSES aclara que solo “algunos” pensionados deberán actualizar sus datos

El responsable de la oficina local de la ANSES, Dr. Matías Meo Guzmán, brindó información respecto a los datos que deben actualizarse en el caso de algunos pensionados, antes los rumores de cese de los haberes en caso de no hacerlo a anticipó que hay 90 días para concretar los trámites.

“Quiero llevar un poco de tranquilidad a la gente, porque se ha generado un poco de angustia en la ciudad. Todo se trata de las pensiones por viudez, sobre todo las viejas que no tenían acreditación en los sistemas de ANSES o eventualmente de convivencia”, indicó.

Mencionó que los pensionados, deberán ver en sus recibos de haberes, aunque aclaró que en “algunos, no todos”, en la parte inferior del recibo donde dice que deben presentarse y tienen 90 días para hacerlo.

“Sobre las primeras, deben acercarse al Registro Civil y si pueden pedir el acta de defunción, traer DNI y fotocopia y libreta o partida de matrimonio. Tienen solo 90 días. En cuanto a las de convivencia, es un tema interno de ANSES que quiere la digitalización del expediente. Queremos llevar tranquilidad y que no se ha suspendido ninguna pensión, por eso decimos que venga y consulten”, sostuvo.

En cuanto al programa PROGRESAR, destacó Meo Guzmán que el mismo está funcionando normalmente, “si hubo inconvenientes no fueron de ANSES, sino del correo y ahora funciona bien”.

Por otro lado, si remarcó en relación a las Pensiones por Discapacidad que “aquellas que fueron suspendidas no son de ANSES, sino que son algunas otorgadas en su momento por el Ministerio de Desarrollo Social, y deben dirigirse a la oficina del Ministerio en la ciudad ubicada en calle Dorrego. ANSES no suspendió ninguna pensión”, aclaró.