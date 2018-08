Ante la compleja situación económica a nivel nacional, Sánchez se reunió con el ministro Lacunza

El Intendente Carlos Sánchez junto al Jefe de Gabinete Hugo Fernández, y el Secretario de Haciendo Federico López Di Fondi, se reunió en Capital Federal con el Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza.

Los temas tratados en este encuentro giraron en torno a la difícil situación económica que atraviesa el país y de la cual el distrito de Tres Arroyos no es ajeno. Allí se planteó que la economía de los municipios no es la mejor y que se necesita el acompañamiento del gobierno para atravesar este segundo semestre.

“Lo que teníamos presupuestados ordenadamente en noviembre del año pasado que fue aprobado por el Concejo Deliberante, hoy se ha desactualizado y estamos comprando combustible al 80-90% más caro que antes, lo mismo en los medicamentos del hospital, también habíamos pautado con el gremio un 12% y creo que con eso no alcanza para nada lo que hoy nos están dando los índices inflacionarios”, expresó el Jefe Comunal en contacto con LU 24.

Sánchez aseguró que le dijo al ministro que “va hacer un semestre de una pelea desde lo económico muy fuerte” y agregó que Lacunza comprende la situación.

“Nos promete que va a estar atento a los movimientos que vayan teniendo cada uno de los 135 municipios. Nosotros quedamos en un acuerdo de que los técnicos de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Tres Arroyos, con el secretario Federico López Di Fondi al frente, van a estar reuniéndose permanentemente con los técnicos del Ministerio de Economía de la provincia para ir chequeando semana a semana cómo son los movimientos, qué necesidades podemos llegar a tener y juntos ver cómo resolver los problemas casi día a día”, contó.

No obstante sostuvo que “en concreto no hay nada, con el tiempo nosotros venimos eficientizando, todos los días surgen una nueva forma para poder mantenernos en el presupuesto, para que cuando lleguemos a fin de año el desfasaje sea el menor posible”.

De la reunión también participaron los diputados de Cambiemos Manuel Mosca y Rosío Antinori. “Esta es una reunión que el Intendente Sánchez nos había solicitado cuando estuvimos junto al Diputado Manuel Mosca en nuestro distrito y nos pareció muy importante coordinarla para poder hacer cada vez más eficientes las cuentas de Tres Arroyos. Es fundamental que podamos trabajar juntos provincia y municipio más allá de las diferencias políticas”, afirmó la Diputada tras finalizar el encuentro.



“Es algo sin importancia”

Sobre el tramo final de la nota Sánchez aclaró que se comunicó ayer dos veces con el Delegado de Claromecó, Carlos Ávila, para realizar un recorrido con las autoridades provinciales de Agua y Cloacas.

“Lo llamé dos veces y no me atendió, y las autoridades estaban apuradas porque tenían que viajar a otras ciudades. Para mí no es una cosa de mucha importancia, más allá de una recorrida con esta gente y no hubo más que eso”, dijo.