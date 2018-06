Ante la demanda de Vial Agro, Fernández tildó de “irresponsable” al Gobierno Nacional

El jefe de Gabinete, Hugo Fernández, tildó de “irresponsable” al Gobierno Nacional, con el que la Municipalidad firmó el convenio por la obra de asfalto, ante la demanda judicial de la empresa Vial Agro por falta de pago. Además, admitió que “ya estamos pensando en accionar contra Nación” .

En diálogo con LU 24, el funcionario expresó que “no tenemos oficializado este tema. Venimos hablando permanentemente con la empresa, que realmente ha puesto la mayor de las paciencias, con obras realizadas hace 8 meses y que no ha cobrado. Es una situación compleja que no nos tocó vivir nunca en nuestra gestión”.

“No solo no mandan los fondos sino que la obra no está terminada. Se enviaron tres cartas documentos a Nación y solo se ha tenido como respuesta que ‘ya llega’, pero no llega nunca. Y la paciencia tiene un costo que va a terminar pagando toda la ciudadanía de Tres Arroyos”, lamentó.

“Es una situación inusual, inédita y absolutamente irresponsable por embarcar a un municipio en una obra de este tipo y ahora quedar nosotros en medio de este lío. Trabajamos para que se efectivicen los pagos de los certificados adeudados. Faltan 20 millones y el municipio no tiene forma de afrontarlos. No tenemos ninguna noticia de cómo y cuándo la Nación los va a pagar”, explicó.

“Estamos pensando en accionar contra la Nación”

“Si se judicializa, solo Dios sabe en qué termina todo esto. La Nación está exponiendo a los vecinos de Tres Arroyos a pagar dentro de muchos años vaya a saber cuánto. En consecuencia, nosotros ya estamos pensando en accionar contra Nación también”, concluyó.

Avanzan las viviendas

Por otra parte, Fernández diferenció la situación del pavimento con la de la obra de viviendas. Dijo que la misma avanza aunque aclaró que ahora hay que redeterminar los valores.

“Mañana nos reuniremos con la empresa para definir el tema”, informó al tiempo que dijo que “esto se ha destrabado y nos están enviando el anticipo financiero para las primeras 15 viviendas, que son la primera etapa de las 35”.