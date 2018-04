Antenas en la zona urbana: Obras Públicas buscaría un lugar único de radicación

Los planteos por la presencia de antenas de telefonía o Internet en la zona urbana volvieron a la comisión de Obras Públicas del Concejo, donde se analiza la posibilidad de gestionar un espacio único para la radicación de estos dispositivos que no afecte a los vecinos. El presidente de la comisión, Matías Fhurer, aseguró que “hay un proyecto en tal sentido, que tiene que contemplar aspectos técnicos, en este caso dependientes del OPDS, que es el que las habilita o no”.

También se analizaron las respuestas a otorgar a los planteos de vecinos de Reta vinculados con estado de las calles, poda, entre otros.

El debut de Groenenberg en la presidencia

En otro orden de cosas, se produjo hoy el debut de “Ticho” Groenenberg como presidente suplente del Concejo, por lo que lo reemplaza como edil Carolina Elisiri (foto). En la reunión de Obras Públicas, realizó un fuerte planteo respecto de líneas de telefonía celular que son facturadas al Concejo Deliberante pero no están afectadas al uso de los ediles. “Nos ponemos de acuerdo y usamos todos o no usa ninguno. No voy a conformar una factura si no sé quién usa los teléfonos”, advirtió Groenenberg, para recibir como respuesta que prácticamente no hay concejales que usen celulares oficiales, y varias de esas líneas han sido destinadas a otros funcionarios.

Fhurer minimizó el tema, al señalar que “hay que hacer el trámite administrativo de desafectar esas líneas del presupuesto del Concejo, que es muy bajito y prácticamente no se usa, y quedará resuelto el tema”, sostuvo.

Fhurer y el Censo Agropecuario

Por otra parte, el edil del Frente Renovador se refirió a su presencia como invitado en la reunión de la Comisión de Agricultura de la Nación, donde el titular del INDEC, Jorge Todesca, presentó las características del próximo Censo Nacional Agropecuario, que comenzará en agosto “y estará destinado a lo estructural y no económico”.

“Por mi parte, a través de los asesores, hice un planteo respecto de que se incluya en el censo a las cooperativas, que compiten con el productor, y a las empresas extranjeras, para conocer qué niveles de extranjerización hay en la producción primaria. Por el momento no está contemplado pero está pendiente una respuesta a esa inquietud”, señaló el concejal, único tresarroyense invitado a ese encuentro.