Anticipan detalles de la organización de la Fiesta del Trigo: Habrá incentivo para las vidrieras alegóricas

La directora de Cultura, Noemí Rivas, se refirió a los trabajos previos de organización que comenzaron a concretarse de cara a la nueva edición de la Fiesta Provincial del Trigo y entre otros aspectos anticipó que habrá una suma de dinero como incentivo para quienes participen del armado de las vidrieras alegóricas, aunque no ahondó en detalles.

“Habrá un dinero como incentivo en tres montos diferentes para quienes participen del armado de vidrieras alegóricas. Habrá algunos cambios en la fiesta, porque la idea es ir proponiendo cosas diferentes, y preparándonos para la edición del año que viene que son los 50 años de la fiesta. También estamos con lo del desfile el día domingo, en definitiva la propuesta es muy variada”, dijo a LU 24.

Mencionó que la Comisión Ejecutiva de la Fiesta desde diciembre viene reuniéndose todos los martes a las 20 horas “para ir organizando cuestiones vinculadas al evento. Aparte de los miembros del gabinete, cualquier vecino puede acercarse a proponer y escuchar. En particular, nosotros manejamos lo inherente a artistas locales y artesanos”, comentó Rivas.

En relación a la noche del Rock aseguró que la propuesta de elección para la noche de rock del jueves “surgió desde los mismos integrante de las bandas; se fueron eligiendo entre ellos, quedaron 9 en condición de participar, y luego 6. Las bandas que quedaron son Arlequines, La Choy, Metanol, Che Raíz, La Bersuit, Cuentos de Barrio y Loma Negra.

“Aquellas que quedaron afuera de esta elección o que no querían estar en el escenario mayor, van a poder hacerlo en un escenario que estará en el predio del Centro Cultural, del que también participarán artistas de otros géneros”, destacó.

En cuanto a los géneros Folklore, Melódico y Tango, Rivas manifestó que los interesados en participar del género folklórico el miércoles hasta las 13 horas tienen tiempo de enviar por e- mail a la Dirección de Cultura, sus datos y manifestar la intención de actuar. “Lo mismo con melódico y tango el viernes. Podría decirse que la mayoría distribuidos entre viernes y sábados podrían participar”. Habrá también muestras dentro del Centro Cultural”.

Por otro lado, informó que a partir del 5 de febrero los artesanos podrán inscribirse o acercarse a pedir información a la Secretaría de la Fiesta. “Tendremos además definida la grilla definida de artistas locales”.