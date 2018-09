Antinori, en Chaves: “Uno de los grandes desafíos en los que estamos trabajando es la generación de empleo genuino”

La diputada Rosío Antinori (Cambiemos) recorrió Adolfo Gonzales Chaves y se refirió al trabajo que está haciendo en la Cámara baja bonaerense centrándose en temas vinculados al desarrollo e impulso industrial, económico y laboral de la sexta sección electoral. Siempre acompañada por la concejal Ethel Diez, la legisladora recorrió el Hospital Anita Eliçagaray y sus instalaciones, junto a la directora de Salud Fabiana Paradisi; las reformas del Hogar para una Sonrisa y la obra que se está realizando con fondos de la provincia de Buenos Aires en el natatorio público climatizado. “Todas las semanas mi agenda prioriza el trabajo tanto en Tres Arroyos como en nuestra región. Estoy convencida de que la buena política se hace recorriendo, escuchando, conociendo nuestro territorio y en ese sentido me alegra decir que nuestro equipo no para nunca. En María Eugenia Vidal tenemos una gobernadora consciente de lo que pasa, atenta y al servicio de solucionar cada problema. Sabemos que el camino que estamos recorriendo no es fácil pero es el correcto” afirmó Antinori consulta sobre la coyuntura actual y agregó “Uno de los principales desafíos que nos hemos planteado como equipo es generar oportunidades reales de trabajo genuino en cada lugar de la provincia y esto es, en lo personal, uno de mis mayores compromisos por los que trabajo día a día no sólo desde las energías renovables – que son sin duda una importante fuente de empleo para nuestra región – sino también desde las economías regionales y las industrias, emprendimientos y PyMES que tenemos para impulsar en la sexta sección electoral”. Por último, la diputada se refirió específicamente a la recorrida por Chaves “Tenemos un gran equipo local, que trabaja con mucho compromiso, generando puentes de diálogo con los vecinos de Chaves. Instituciones como el "Hogar para Una Sonrisa Más" que volví a visitar hoy hablan del espíritu de trabajo y fuerza que tenemos en nuestra región y eso es lo que nos va a ayudar a seguir haciendo los cambios profundos que se necesitan para estar cada vez mejor”.