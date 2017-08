Antinori en LU 24: “Cambiemos necesita más legisladores para poder acompañar a la gobernadora”

Rosío Antinori, precandidata a diputada bonaerense por Cambiemos en 6° lugar, visitó los estudios de LU 24 para hablar sobre la campaña política en la sexta sección electoral, y destacó el trabajo de la Gobernadora María Eugenia Vidal.

“La gente optó por el cambio, y el cambio lo empezó María Eugenia Vidal. Me parece que es importante que hoy la gente lo acompañe porque sin ninguna duda en la vereda de enfrente sigue habiendo muchos políticos y mucha gente que quiere que a la gobernadora le vaya bien y que pueda avanzar. Se necesita acompañarla y se necesita poder contar con más legisladores en la Cámara de Diputados”, expresó y agregó: “Nosotros somos muy poco en la Cámara de Diputados de nuestro espacio, aunque ganemos tampoco vamos a ser mayoría, así que vamos a tener que seguir trabajando con el diálogo y el consenso”.

Respaldo a los candidatos de Cambiemos en Tres Arroyos

En otro tramo de la nota consultada sobre su apoyo a los precandidatos a concejales y consejeros escolares destacó: “Hay que votar Cambiemos porque Matías Meo Guzmán es una persona que ha demostrado su capacidad de trabajo en equipo con su gestión en la ANSES. Sabe mucho lo que es transparencia y control”

Además dijo: “Me parece es una persona que dentro del municipio que pueda aportar, creo que uno de los déficit más importante que tiene el municipio de Tres Arroyos es eso, no sabe comunicar, no sabe informar, que no se pueda o no deja que se lo controle y me parece que Matías es la persona adecuada para esa actividad y para poder acompañar dentro del Concejo Deliberante de esa manera y porque sé que el resto de la lista es un equipo hermosos”.

Energías Renovables

A propósito de que la empresa YPF instaló los primeros "surtidores eléctricos" en el país, como autora de proyectos sobre energías renovables manifestó: “Me parece que lo importante es cambiar y comenzar a pensar de que no podemos seguir comprando combustible o consumiendo combustible fósiles que son limitados y que son altamente contaminantes y que tenemos que pensar a cuidar el medio ambiente porque el cambio climático lo vemos ahora”, concluyó.