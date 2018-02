Antinori en México: “El crimen organizado no reconoce fronteras”

“El crimen organizado no reconoce fronteras”, así lo afirmó la Diputada Rosío Antinori, quien es parte de los representantes de la Cámara baja bonaerense que viajaron a México, junto a su Presidente Manuel Mosca, para intercambiar ideas, proyectos e información sobre narcotráfico, crimen organizado e inseguridad en general.

En una agenda de trabajo muy amplia que incluyó reunión con legisladores locales, jefes de seguridad y recorrida por distintos centros de seguridad, se reunieron entre ayer y hoy con Eduardo Apaez (Director General de Asuntos Normativos) y Gustavo Vega (Director General Adjunto) de la Unidad de Información Financiera e intercambiaron experiencias con el subprocurador Alonso Israel Lira Salas de la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada de la ciudad de México.

“Hemos tenido reuniones muy interesantes que nos ayudarán a seguir pensando en una provincia más segura que le dice no a la droga, a las mafias, a la corrupción, objetivos primordiales de la gobernadora María Eugenia Vidal. Sabemos que esta es una pelea difícil y que no basta con la decisión política, por eso es fundamental que estemos informados para continuar legislando cuestiones de seguridad y aprendiendo de experiencias similares en países latinoamericanos”, afirmó Rosío Antinori y agregó: “En las reuniones de estos últimos días con la UIF y la subprocuraduría de investigación pudimos analizar cuestiones claves como la importancia de las leyes de abandono y extinción de dominio que apuntan a desbaratar el financiamiento de los carteles narcos. Insistimos asimismo en la posibilidad de trabajar aún más vinculados, comprendiendo que el narcotráfico no reconoce fronteras y que – en este sentido – son fundamentales los convenios multilaterales y la unión de fuerzas a nivel internacional. Aprender legislaciones y experiencias de otros países es clave y habla de la seriedad e importancia que nuestro espacio le da a este tema. La droga destruye no sólo familias, destruye ciudades, países, vidas”