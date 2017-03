Antinori luego de la apertura de las legislativas: “Estamos en el camino correcto”

Así lo afirmó la Diputada de Cambiemos, Rosío Antinori, quien participó ayer de la apertura de sesiones legislativas ordinarias de la Provincia de Buenos Aires quedó inaugurada luego de un potente discurso brindado por la Gobernadora María Eugenia Vidal.

Al respecto Antinori afirmó que: “Fue una muestra contundente de decisión política y del trabajo que se viene realizando para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Escuchamos a una gobernadora convencida del camino que elegimos. La ciudadanía nos dio un voto de confianza y con diálogo y mucho trabajo estamos avanzando para ponernos de pie. Es claro, como dijo ayer María Eugenia, que en un año no puede resolverse lo que no se hizo en 25, pero no hay duda de lo mucho que estamos haciendo en obras concretas que van a mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Nos alegra que nuestra región sea protagonista de este cambio con avances comprobables en mejores de rutas; entrega de viviendas; obras de infraestructura, cloacas y agua; impulso al campo y a las economías regionales; generación de trabajo genuino con la promoción de energías renovables; etc. Este año se pondrán en marcha 1.000 obras en la provincia y muchas de ellas beneficiarán a nuestra zona, es un orgullo ser parte de un equipo que dice haciendo, como el nuestro”.

Presencia en la reunión de gabinete ampliado con Macri

Por otra parte, en el día de hoy la diputada Antinori, participó además de la reunión de gabinete ampliado encabezada por el Presidente de la Nación Mauricio Macri. Un evento que reunió a legisladores, ministros y funcionarios de Cambiemos de Nación, Provincia de Buenos Aires y CABA. Al respecto la diputada Antinori señaló que “Somos parte de un gran equipo de trabajo que tiene claro que el camino por el que vamos es el correcto; como sociedad elegimos cambiar y hoy trabajamos día a día para que el crecimiento llegue y perdure” y concluyó”. “Los discursos de María Eugenia y Mauricio marcaron la esperanza y las ganas de crecer que vemos todos los días cuando visitamos los pueblos y ciudades de nuestra región. No vamos a aflojar porque sabemos que se puede vivir mucho mejor, entre todos podemos cambiar la historia, depende de nosotros”.