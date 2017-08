Antinori participó de la entrega de becas a estudiantes de Coronel Pringles

Rosío Antinori, Diputada y referente de Cambiemos por la Sexta Sección Electoral, estuvo ayer en Coronel Pringles junto al Intendente Carlos Berterret, Pablo Díaz – Directivo de la empresa Pampa Energía – y María Paz Genta, Gerente de la Fundación Pampa Energía, haciendo entrega a estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1 del programa de becas y formación que impulsa la empresa.

“Las Energías Renovables están abriendo caminos de formación e innovación muy interesantes para nuestra provincia. Que los estudiantes, que en Pringles, tienen la posibilidad de acceder a una tecnicatura vinculada a esta área de desarrollo, puedan contar con el apoyo del programa de Pampa Energía, que no sólo les brinda una beca económica sino que, mucho más allá de eso, los acompaña en su capacitación, es algo realmente valioso. Estar junto al Intendente, las autoridades de Pampa, la directora de la escuela, las inspectoras y las familias de los chicos haciendo entrega de estas 30 oportunidades de desarrollo habla de todo el camino que tenemos para seguir recorriendo. Pampa Energía es una empresa líder en el sector y va a seguir apostando a los vientos del sur de nuestra región, tenemos mucho para seguir creciendo” afirmó Rosío Antinori.

Asimismo agregó: “A nivel nacional ya se dio inicio a la ronda 2 del Renovar y, no tengo dudas, que esto implicará aún más posibilidades para nuestra región que ya fue protagonista de las rondas 1 y 1.5. En menos de dos años, con objetivos claros y trabajando con medidas concretas, hemos logrado hacer en lo que refiere a Energías Renovables lo que no se había hecho nunca en Buenos Aires, estamos cambiando el paradigma de nuestra matriz energética y generando empleo genuino, nuevas inversiones y más posibilidades de innovar al momento de capacitarse”.