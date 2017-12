Antinori: “Recuperamos los fondos de los bonaerenses”

La diputada provincial por Cambiemos Rosío Antinori, se refirió a la aprobación de adhesión al Consenso Fiscal en las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

“Estamos recuperando lo que nos pertenece a los bonaerenses, con un fondo que nos permitirá seguir transformando la provincia, con más cloacas, más obras, más salud, más educación, más oportunidades para los vecinos”, expresó Antinori.

Asimismo aseguró “Lamentablemente no se contó ni con la presencia, ni con el acompañamiento de todos los diputados en una ley que debería haber sido unánime en favor de los vecinos de la Provincia. Es realmente increíble que legisladores que representan a los intereses de los bonaerenses no hayan acompañado esta medida, no hayan podido reconocer que esto no es para nosotros, que no se trata de una victoria partidaria, que esto es para los vecinos que se merecen vivir en una provincia mejor” y agregó “Vivimos muchos años el congelamiento del Fondo del Conurbano, donde recibíamos sólo una parte de todo lo que producíamos y otras provincias cobraban más que Buenos Aires. Ahora gracias al trabajo conjunto y al compromiso de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri, cumplimos la promesa que hicimos hace 2 años cuando comenzamos”.

Respecto a la coparticipación, la diputada expresó que “esta Ley favorece al equilibrio entre los Municipios, con 40 mil millones que van a entrar la Provincia a partir de este año y 65 mil millones en 2019. Este dinero será distribuido en los 135 distritos, tanto el conurbano como el interior, y recibirán lo que les corresponde para poder seguir avanzando sin distinciones de color político, porque todos vamos a crecer y seguir construyendo la provincia que soñamos y que por fin estamos haciendo realidad”.