Antinori: “Vamos por un 2017 con nuevos desafíos”

La diputada de Cambiemos Rosío Antinori realizó un repaso de su trabajo durante su primer año legislativo y destacó el acompañamiento de sus pares en distintos proyectos que resultaron de vital importancia para la Provincia y, especialmente, para la región sur.

Con más de 40 proyectos presentados como autora, y habiendo sido destacada por su labor legislativa y como vocera dentro del espacio, Antinori trabajó con los ejes puestos en promover las energías renovables, impulsar las economías regionales y respaldar el trabajo de las instituciones intermedias entre otras temáticas centrales. Al respecto, la legisladora de Cambiemos, afirmó que: “Fue un año de intenso trabajo en la Legislatura en el que pudimos avanzar sobre cuestiones claves para nuestra provincia y, en particular – lo que es mi mayor compromiso – para nuestra Sexta Sección. Sin duda alguna, el proyecto que presenté y que convertimos en ley, promoviendo el desarrollo de las energías renovables fue un punto de inflexión que significó poner al sur de la Provincia de Buenos Aires como protagonista de inversiones que significarán empleo genuino, crecimiento y más oportunidades para nuestra zona. De la mano de las iniciativas propuestas por el gobierno nacional y provincial generamos las condiciones para que los vientos de nuestra región pasen a ser un activo clave para nuestro país” y añadió que “en una Legislatura en la que Cambiemos no tiene mayoría pudimos avanzar, junto a los distintos espacios políticos, en pos de resolver los problemas urgentes sin dejar de pensar, asimismo, en la construcción de un futuro más próspero para la provincia. El desafío es, día a día, que lo urgente no limite lo importante y decir haciendo, dos retos que pudimos llevar adelante.”

“Promover las energías renovables; regular las condiciones y requisitos para la circulación de vehículos denominados rodados eléctricos; declarar paisaje protegido de interés provincial la zona de pastizales pampeanos ubicada al oeste del poblado de Reta, partido de Tres Arroyos; establecer la instalación de ventanas con doble acristalamiento en edificios públicos de la provincia; concientizar sobre el uso racional y consiente de las energías no renovables; establecer disposiciones para la rotulación de los alimentos que se produzcan mediante procesos naturales y/o industriales y se expendan envasados para el consumo humano; establecer normas para la protección contra la violencia familiar; solicitar que los municipios de la provincia otorguen preferencia a la adquisición, compra o locación de bienes y servicios de productores y empresas locales y/o regionales pertenecientes a su propia jurisdicción; incorporar la miel en la alimentación otorgada a los estudiantes de los comedores escolares dependientes de la provincia de Buenos Aires; son algunas de las iniciativas propuestas por la diputada Rosío Antinori durante este año: “La mayoría de las propuestas presentadas surgen del trabajo de territorio que he podido realizar a lo largo y ancho de nuestra sección. Con la premisa clara de estar cerca de los vecinos recorrimos cada distrito poniéndonos a disposición de las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. El trabajo en la Cámara no puede separarse de las necesidades cotidianas, por eso tomé este compromiso de salir, de recorrer, de dialogar, escuchar y – sobre esa base – hacer. Durante todo el año contamos, además, con el respaldo de la gobernadora María Eugenia Vidal y el equipo provincial, que en cada oportunidad nos demostraron la importancia de estar y hacer para cambiarle la calidad de vida a los bonaerenses”, finalizó.