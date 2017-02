Antinori y Moirano realizarán hoy un “timbreo” en la ciudad

La diputada provincial de Cambiemos Rosío Antinori y la senadora bonaerense Nidia Moirano, visitaron los estudios de LU 24 y anunciaron que en la jornada realizarán un timbreo por distintos puntos de Tres Arroyos.

Ambas destacaron la importancia de estar cerca de los vecinos y comentaron: “es la manera que tenemos de hacer política. Estando en contacto con el vecino; que nos cuente como está la ciudad, la provincia y el país”.

La senadora y presidenta de la Comisión Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara Alta, mencionó además que se está trabajando en ir cubriendo cargos vacantes en el ámbito judicial de la provincia. “Será un año con mucho trabajo, la justicia es una necesidad”, dijo.

Respecto a las elecciones legislativas de este año, la legisladora consideró: “debemos seguir trabajando; la gente no votará la cara de quien encabece la lista, sino de por cómo se hace política y nosotros tenemos que demostrar que vinimos para cambiar”.

Destacó que dentro de los legisladores de Cambiemos de la provincia “Rosío encabeza el ranking como quien más ha trabajado y recorrido”.

La funcionaria también se refirió al conflicto con el sector docente y la incertidumbre actual respecto al inicio de clases, “tenemos que priorizar los chicos, la educación y no lo electoral para sacar rédito. La gobernadora Vidal, ha sido muy clara poniendo un piso del 18%, con dos paritarias en el año. Yo no creo que ningún maestro no quiera que empiecen las clases; sabemos que deben cobrar más, pero también sabemos cómo está la provincia y debemos colaborar todos”.

En tanto, sobre el reclamo de los judiciales, manifestó: “creo que hay muchas cosas para modificar y mejorar, vienen grandes reformas venimos para cambiar y lo estamos haciendo”.

Por su parte, la Diputada Antinori, destacó el buen trabajo conjunto que se desarrolla entre el Municipio, la Provincia y la Nación.

Estamos recorriendo la región. Es muy importante el diálogo con el vecino porque nos dan las herramientas para poder seguir trabajando. Con la gobernadora María Eugenia Vidal, se está demostrando que podemos cambiar la provincia y vivir en un lugar mejor, fue un año de mucho trabajo”, sostuvo.