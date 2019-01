Apareció una vacuna antirrábica y la traerán desde Avellaneda

La secretaria de Prevención y Salud municipal, doctora Isabel Tarchinale, admitió que desde hace más de un mes no hay stock de vacuna antirrábica ya que se agotó la provisión en la Región Sanitaria I, y al mismo tiempo el Ministerio de Salud de la Provincia no recibió los inoculantes de la Nación, ya que no existe disponibilidad. “Todo el país se ha ido quedando sin vacuna antirrábica, y es un reclamo generalizado. Hasta el momento hemos recibido respuestas erráticas, y hemos seguido esperando durante más de un mes. Por eso han ido apareciendo publicaciones en las redes, con palabras de funcionarios que indican que la falta de stock obedece a que este tipo de vacunas se producen fuera del país y son compradas y distribuidas por la OPS, en toda Latinoamérica”, dijo la funcionaria.

La solución se encaminaría, en función de la irrupción del caso del niño mordido por el perro en Reta y otro hecho en Claromecó, a través de Zoonosis de Avellaneda, donde se consiguió, ya que la recibieron ayer, una vacuna de otro tipo, que se utilizaba antes en el país e incluso se fabrica aquí, pero que tiene más efectos adversos. “Esta vacuna se ha vuelto a producir y la utilizaremos en estos casos para paliar la situación que se dio por la desaparición de la otra. Tampoco es de fácil acceso, pero cumplidas ciertas condiciones, se inoculará a quienes se hayan visto expuestos a una mordedura de un animal con posibilidad de rabia”, explicó Tarchinale.

“No todos los roedores transmiten rabia”

El trámite previo exige al Municipio una erogación importante, que incluye el viaje a buscar la dosis, y al mismo tiempo también somete a una espera al damnificado, que de todos modos dispone de 10 días para inocularse preventivamente. “Pero al menos esto es una salida, un paliativo. Pero hay que hacer una aclaración: en esta zona rural hay mucha proliferación de roedores y se cree que son portadores de rabia y son pasibles de contagiar a las personas, pero esto está lejos de ser así. Las nuevas directivas apuntan a que las mordeduras de ratas, como la que ocurrió en Claromecó, no se vacunan más con antirrábica, porque se determinó que en la primera fase de la enfermedad, la rabia provoca parálisis en los roedores. De manera que si te muerde una rata que sale corriendo, es porque no tiene rabia. Se impone vacunar si la mordedura proviene de una rata que está con dificultades para moverse, porque en este caso sí se presume que puede estar afectada. Pero la principal barrera es que los animales domésticos estén vacunados y no deambulen en la calle. El Municipio vacuna gratuitamente y hay vacuna antirrábica animal sin ningún inconveniente”, puntualizó Tarchinale.