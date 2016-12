Apertura de sobres para balneario de Orense y Escuela de Surf en Claromecó: un oferente en cada licitación

Se realizó esta mañana la apertura de sobres para la concesión de una Escuela de Surf en Claromecó y para un balneario en la localidad de Orense, en la que se presentó un solo oferente en cada caso. Ambas propuestas deberán ser analizadas por el Concejo Deliberante.

Al respecto, el director de Turismo, Pablo Ledesma, dijo que “son dos licitaciones nuevas. Una en la zona recreativa de Claromecó, que se trata de una escuela de surf que venía funcionando y lo que se hizo, es darle el marco legal para que funcione dentro de las normativas del distrito. La otra es la concesión del balneario de Orense, el ex balneario El Califa que si bien es extemporánea la concesión por los tiempos, se logró tener un oferente con un lindo anteproyecto, para que el año próximo se vaya mejorando la calidad de balnearios en todos los destinos de la costa nuestra”.

Agregó que ambas propuestas “suben al Concejo, lo tratan en comisión y sigue su cauce normal. Podríamos haber pasado el verano y llamar a licitación en marzo, pero no veíamos el impedimento habiendo interesados de que ya se haga, ya que este verano no podrá abrir sus puertas, porque es mucha la obra que se pretende realizar y no llegará con los tiempos. El año que viene tendrá un lindo balneario”, agregó.

Mencionó también que entre los requisitos de la licitación, “se establece la concesión por 10 años más cinco, y 40 mil módulos de oferta y tienen un plazo de inicio de obra que se le dará tiempos razonables, tratamos de estimular la inversión”.

Por otra parte, Ledesma aseguró en cuanto al ritmo de la temporada y nivel de reservas que “comenzó recién un movimiento interesante. Comenzó el ingreso de gente, pero las reservas no son las que esperábamos que fueran, no somos la excepción de la costa atlántica. La competencia con Brasil, los costos, ante esa coyuntura hay que salir a pelear la temporada. El turista cambió su manera de hacer turismo. Esperemos que mejore la reserva de enero”.