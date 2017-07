Este miércoles por la noche se llevó a cabo el acto de apertura del Festival Latinoamericano de Teatro donde Mauro Molina, organizador del evento, y Pablo Cattaneo, de la Asociación Amigos del Teatro, dieron la bienvenida al público presente y brindaron unas palabras de agradecimiento.

“Nos pone muy felices este evento para todos los tresarroyenses, para que participen, vengan y vean diversidad de cultura, para que nos integremos, nos conozcamos, este evento es para que creemos lazos y podamos encontrarnos permanentemente en la creación artística”, expresó Molina.

En tanto Cattaneo manifestó: “Agradecer sobre todo a la gente del festival por permitir que nuestra sala queremos tanto, que con tanto esfuerzo hemos logrado tener en Tres Arroyos, sea sede de este evento. Realmente estamos sumamente contentos de que esto ocurra, les deseamos la mejor de las suertes, esperamos que no sea la única vez que nos visiten y que se lleven un lindo recuerdo de Tres Arroyos”.

El primer día del festival en el Teatro Municipal culminó con la presentación de las obras “Sueño Americano”, de la Compañía Los Robinson (Chile), y de La Contracción de Lorenz, de la Compañía Bobina Teatro (México).

Programación para el jueves 20

Actividad Formativa: Escuela Latinoamericana de Artes Escénicas

Hora: 10 hs / Lugar: Salón español

Teatro como inclusión Social, a cargo de José Guevara y Lucía Urriaga

Hora: 10 hs / Lugar: Salón Grupo Envión

Actividad Formativa / Escuela Latinoamericana de Artes Escénicas

Actividades de formación internacional

Taller Investigación Autobiográfica a través de la memoria sensoria, a cargo de la actriz y directora Carolina Correa

Conferencias

Foro de Circulación Teatral Internacional

Obra: Gullermus Girls and love. Por la Compañía La Perduda /Sergei, de Salt. (Catalunya, España).

Lugar: Teatro Municipal / Horario: 19.hs

Guillermus Girls and love habla de las peripecias de un club de drag queens en el empeño de crear un montaje con textos de Shakespeare para superar sus dificultades. En un principio vemos a las actrices pelearse por un texto que no entienden ni saben cómo montar, a medida que avanza la obra nos irán presentando escenas conocidas del bardo de Strafford que nos hablan de amor. Hablan del amor, porqué solo el amor no puede sacar del pozo.

Las compañías Safareig Teatre y La Perduda

Son dos compañías de teatro catalanas nacidas en la ciudad de Salt, Girona Catalunya. El Safareig es un grupo que nació a finales de los años 80 como muchas compañías catalanas a raíz de la típica celebración navideña de Los Pastorcillos. La Perduda en cambio nació a principios de los años 90 porque algunos de sus componentes quisieron dar una mayor profesionalización al teatro amateur. Ambas compañías han apostada por obras de mucho rigor y profesionalidad en el ámbito amateur e independiente. Han compartido des de sus inicios directores y elenco y así poder llevar a cabo una faena muy reconocida a nivel de la provincia de Girona de sus montajes

Obra: Crónicas de un comediante. Por la Compañía Bachín Teatro.(Argentina)

Lugar: Teatro Municipal / Horario: 21.30 hs

Crónicas de un comediante no se conforma con construir un relato cronológico de la historia de “un” comediante sino que desde las cuevas de Altamira hasta el siglo XXI recorre un extenso camino. Y lo hace a través del humor, de las reflexiones metateatrales, de las preguntas retóricas, las interpelaciones a espectadores hipotéticos a interlocutores telefónicos. Se detiene a pensar las palabras que usa, a relacionar situaciones cotidianas con pinturas, se inscribe en una historia de actuación, reconstruye las escenas de los otros, incluso cinematográficas. El discurso que lleva adelante remite a la asociación libre, al devenir de la memoria, pero hay zonas en las que se detiene una y otra vez: la pregunta en relación el para qué estar ahí y la afirmación respecto del valor del arte, irónico, absurdo, certero, verosímil.

"La Compañía /El Bombín teatro"

Este grupo de teatro independiente nace a partir de la experiencia de compartir el trabajo , la poesía y la militancia durante seis años con uno de los grupos de teatro independiente más reconocidos en el panorama teatral argentino, “El Bachín Teatro” el registro de más de seis años trabajo, dan cuenta de nuestra búsqueda como artistas y creadores. “El Bachín teatro” nos invitó a la aventura de montar un grupo y poner en escena “Crónicas de un comediante”, trabajando siempre la búsqueda de un lenguaje artístico. Esta puesta de “Crónicas de un Comediante” es el resultado de un trabajo conjunto entre dos amigos, dos camaradas, dos artistas. Manuel Santos Iñurrieta en la dramaturgia y dirección y la interpretación a cargo de Jorge Tesone. Este proyecto es la primera puesta en escena de “El Bombín Teatro”.