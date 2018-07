Aportantes truchos: “Se pone en el tapete algo tan delicado como es la decencia” dijo Uribe

El abogado Héctor Daniel Uribe, ex concejal y dirigente del radicalismo tresarroyense, opinó sobre los aportes a la campaña de Cambiemos que involucran a quienes integraron en su momento las listas de candidatos, y dijo a LU 24 que “como radical me fastidia bastante el tema, porque es una cuestión que pone en el tapete algo tan delicado como es la decencia; después de haber luchado por una alternancia en el poder que es una de las reglas de oro de la Democracia, en el año 2015, donde los candidatos prometían recuperar una escala de valores perdida y volver a normalizar las cosas, vemos que lo que se presentaba como la nueva política ha resultado ser, de acuerdo a lo que se está denunciando e investigando, lo peor de la vieja política”.

“El financiamiento ilegal, espurio, la utilización de las personas de buena fe, del militante liso y llano, que aporta su esfuerzo, es una defraudación para la gente y para el militante de un partido político; esto no se puede dejar de pasar por alto, más allá del resultado de la investigación judicial acá hay una cuestión política, de concepción política, de lo que es la política y creo que esto le ha hecho mucho daño a Cambiemos porque nos hablaban de otra cosa y las pruebas están que de lo que se hablaba era por ahí nomás”, manifestó.

“Cambiemos fue una alianza electoral y el que gobierna es el PRO; esto debemos tenerlo en claro, se trabaja de manera conjunta en el ámbito legislativo, pero en el Gobierno gobierna el PRO, lo dijo Macri, cuando asumió, no lo digo yo, por lo que hay responsabilidades mayores o menores”, expresó.

“Una cosa es decir que vamos a recuperar los valores y otra cosa es practicarlo, no solamente hay que parecer, hay que ser, también y en esto los radicales tenemos una larga lista de gente proba que ha demostrado precisamente todo lo contrario que está pasando ahora”, afirmó.

“Yo no he hablado con nadie, pero me da la impresión por lo que he escuchado y lo que sucede en las distintas localidades es que todos fueron sorprendidos en su buena fe, como fue el caso de Hugo Costanzo, hay montones de radicales que fueron sorprendidos”, argumentó Uribe.

“Creo que el radicalismo no tenía conocimiento de eso, seguramente capaz que hay algún dirigente que haya participado en otros niveles, no lo conozco, puede ser que haya ocurrido, yo no estoy exculpando a nadie, simplemente digo que hay responsables políticos, por lo que los jefes de campaña tienen que dar una respuesta, más allá de la investigación judicial”, dijo.

“Cuando alguien ve que algo es rayano a una conducta ética hace muy mal a la política en general, a los partidos políticos y a los dirigentes, que se use al dirigente de base le hace muy mal por lo que los responsables políticos tendrán que dar la cara ante el pueblo”, agregó.