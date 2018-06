Apostillas políticas de principios de los ´70 en “Esto es Historia”

En 1972 se avizoraba una salida democrática que significaría también el fin del exilio político del líder justicialista Juan Domingo Perón.

En ese contexto se proyectaban otras fuerzas políticas más allá de las tradicionales.

Era el caso del Partido Federal que orientaba Francisco Manrique, quien obtendría un muy buen resultado.

También aparecía Nueva Fuerza, un partido de centro derecha que orientaba el ex ministro de Economía, Alvaro Alsogaray quien se autoexcluía como candidato.

En cambio se impulsaba la fórmula Julio Chamizo y Raúl Ondarts, pero los resultados fueron decepcionantes pues no alcanzaría siquiera una representación parlamentaria.

De todas maneras el trabajo de publicidad fue intenso, sobre todo recurriendo a pegadizos jingles en radio y televisión.

Tres Arroyos no estuvo ajena a la aparición de esta nueva propuesta política. Se habilitó un local partidario en cuyas instalaciones se desarrolló un acto de lanzamiento con la presencia de los candidatos a distintos cargos.

Todos los expositores fueron críticos de las propuestas políticas tradicionales, insistiendo en la necesidad de implementar nuevos conceptos políticos, económicos y éticos.

En la ocasión hablaron el candidato a concejal, Pablo Lebeck; el candidato a diputado nacional, Ariel Dulevich Uzal; el candidato a diputado nacional, doctor Gastón Pérez Izquierdo; el candidato a gobernador, Felipe Castro y el mismo candidato presidencial Julio Chamizo.

El acto de lanzamiento de Nueva Fuerza fue transmitido íntegramente por radio y los pasajes más salientes constituyeron la primera parte de la edición del programa “Esto es Historia”.

“Parece que fue ayer” y “Palabras sin tiempo” en la radio

El programa se había iniciado recordando el espacio radial posterior al segundo panorama informativo en la década del 70.

Primeramente un detallado informe sobre el pronóstico del tiempo a cargo de Silvio Ballone y luego el programa Parece que fue ayer, en la voz de Ángel Jorge Bernasconi.

En la segunda parte se difundió un espacio de cita con la poesía universal en Palabras sin tiempo.

Intendentes en el aire

Posteriormente se hizo referencia a un espacio periodístico generado a partir de 1976 y que se repitiera en varias ocasiones brindando la ocasión para que intendentes de la región expusieran los quehaceres de cada comuna.

En la apertura del espacio se hizo referencia al objetivo a través de Amílcar Dinsen y luego habló el socio gerente, Domingo Fortunato Leonel Elías.

Seguidamente expusieron cada uno de los asistentes, conceptos que se irán difundiendo en programas sucesivos.

Los 15 minutos de Huracán

En el segmento deportivo se difundió un programa completo de Los 15 minutos de Huracán, espacio que se iniciara a poco del lanzamiento de la emisora.

En este programa se escucharon algunas de las voces originales que pasaron por dicho espacio.

El conductor comenzó a desgranar algunos de los principales acontecimientos deportivos de 1973.

Lo que viene

En el cierre se leyeron varios comentarios de interés y se anunció que el programa próximo se hará referencia a la quiebra de una empresa internacional con repercusión en Tres Arroyos.