Aprile desmiente que Cambiemos esté trabajando en el armado de su candidatura a intendente

La diputada provincial Laura Aprile desmintió a través de LU 24 que se esté trabajando desde Cambiemos en el armado de su candidatura a intendente de cara al 2019.

“Parece que la campaña electoral se estaría adelantando y algunos partidos políticos están pensando en posibles candidatos, pero en la ciudad la realidad es que hay muchos referentes con experiencia y capacidad, pero no hemos hablado de alguien en particular”, comentó la legisladora.

Aclaró que las candidaturas “las decide el partido, y por ahora no hemos hablado de eso. Ni de la provincia, ni de la ciudad. Cuando llegue el momento hablaremos de eso. No se ha hablado nada al respecto, hay muchas personalidades que podrían hacerlo. Llegado el caso agradecería la confianza del partido, pero de tener la oferta debería hablarlo con el equipo de la ciudad y la familia, no es algo para definirlo en estos tiempos”.

Aprile manifestó que están contentos por la gestión que se vienen haciendo desde el equipo de trabajo y con muchas expectativas.

De cara al 2019, consideró que “deberíamos seguir trabajando en la transparencia, el trabajo en conjunto de localidades y la unión de los barrios. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar y muchas que se están haciendo bien”.

Rendición de cuentas

Sobre la rendición de cuentas y los cuestionamiento realizados desde su espacio al Ejecutivo local, indicó: “Primero debe expedirse el Tribunal de Cuentas por todo lo observado por lo concejales de todos los partidos, y luego se verán los pasos a seguir”, concluyó.