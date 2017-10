Aprile: “Lo que sucedió hoy en Bahía Blanca es una signo de que el gobierno nacional apuesta a la región”

Tras la visita del presidente Mauricio Macri y la Gobernadora María Eugenia Vidal a Bahía Blanca, la concejal y candidata a diputada provincial de Cambiemos, Laura Aprile, aseguró en los estudios de LU 24 que la inversión que se anunció para el año que viene y el 2019 de 210 millones de dólares de la planta de Dow implicará 970 puestos de trabajo.

“Además de la generación de empleo lo que hay es confianza para hacer inversiones, lo que genera puestos de trabajo, que genera una planificación a largo plazo, donde no solamente se piensa en el aquí y en el ahora si no que se está encontrando el camino, pero lo fundamental es que ven políticas claras y que hay confianza en que estamos saliendo adelante y que obviamente no va a ser de un día para el otro, pero lo que sucedió hoy en Bahía Blanca es una signo y de que Bahía Blanca es una ciudad cerca de acá y de que el gobierno nacional apuesta a la región”, expresó Aprile.

“El cambio se está consolidando”

Por otro lado Aprile contó que Macri y Vidal está muy agradecido con la gente de la sexta sección que votó a Cambiemos en las PASO: “Nos felicitaron tanto a Santiago (Nardelli) como a Rosío (Antinori) a mí y a todo el equipo por el gran resultado de la sección, pero no a nosotros en sí, sino que estaban agradecidos con la gente que están apostando, que están creyendo y que este cambio se está consolidando”.

También resaltó que lo importante son las elecciones de octubre: “Es importante que nos acompañen en octubre para seguir trabajando juntos, vamos a trabajar para todos, para los que nos voten y para los que no nos voten, porque queremos trabajar por el bien común, por eso es necesario pedir el acompañamiento”, cerró.