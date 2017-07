Aprile se defiende de las acusaciones de Soulé: “Me quedo con lo que dice la gente”

La concejal de Cambiemos y precandidata a diputada provincial por la Sexta Sección, Laura Aprile, dio su descargo a LU 24 aclarando la situación, debido a los dichos del edil del Frente Renovador, Sergio Soulé, quién la tildó de “vaga” por ausentarse a las comisiones. Aprile dijo en primer término que “la verdad es que no me sorprenden mucho las declaraciones de Soulé, creo que tenemos miradas diferentes acerca de como vemos y encaramos la política, creo que la política es estar cerca de los vecinos, siempre dije que no me voy a quedar detrás de un escritorio, al contrario voy a estar en la calle, una casa, una institución, recolecto las carpetas y viajo a La Plata y Buenos Aires”.

“A mí me gusta resolver problemas, a veces se consigue a veces no, lo importante es la actitud que se pone y dar todo de sí, de eso estoy muy tranquila. Cuando estoy charlando con una persona, la escucho y se crea un vínculo y con esa misma persona se resuelven los problemas, yo acepto las críticas constructivas, pero este comentario y la forma en la que me juzga el concejal Soulé la verdad que no lo tomo, me quedo con lo que me dice la gente”, explicó Aprile.

Entre otras apreciaciones la edil de Cambiemos sostuvo que “a mí me importa realmente el poder gestionar, resolver y escuchar y tratar de solucionar el problema de un vecino. Lo importante es el estar cerca de las personas, Soulé mencionaba que tengo varias ausencias a las comisiones, si no estoy acá es porque estamos trabajando, resolviendo un problema, la política no se consigue tras un escritorio, el vecino no tiene que venir a mí, yo tengo que ir al vecino” y agregó: “No le quiero contestar a él, quiero aclarar la situación, yo tengo una manera de hacer y concebir la política y lo siento en la gente que acompaña y alienta”.