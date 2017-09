Aprile sobre la situación de San Mayol: “Uno no puede opinar con fundamentos cuando no estuvo en el hecho”

La candidata a diputada provincial por Cambiemos, Laura Aprile, visitó los estudios de LU 24 para hablar de distintos temas, haciendo foco en el hecho que involucró al intendente Carlos Sánchez el pasado viernes.

“Me entero de lo que pasó en el día de ayer a través de un medio periodístico, hablé con el productor agropecuario que fue quien me llamó por teléfono. Mi idea es escuchar la versión del intendente, uno no puede opinar con fundamentos cuando no estuvo en el hecho, aunque creo que uno como funcionario público creo que tiene que dar el ejemplo”, sostuvo la concejal.

“Hay que respetar al prójimo sin importar el cargo que se tenga, a mí me preocupo que se haya mencionado el que se vayan a las manos”, añadió.

“Mi opinión fue de algo que leí, me preocupó también que haya una mujer de por medio. No está bueno que tengamos este tipo de hechos en nuestra localidad”, expresó Aprile al tiempo que también opinó sobre lo sucedido con la subteniente Galeano: “el hecho puntual es inaceptable en cualquier área, uno tiene que utilizar las herramientas de trabajo para el trabajo y no para los bienes personales, de ser así me parece que no corresponde”.

Por otra parte, aprovechó la entrevista para saludar a los jubilados en su día, y contó que hoy estuvo presente en Bahía Blanca junto a la Gobernadora: “Fuimos con Rosío Antinori, participamos de un acto junto a María Eugenia Vidal, con la entrega de estructuraciones sociales, con la presencia del intendente bahiense Héctor Gay y el candidato a senador nacional Esteban Bullrich. Fue un acto muy emotivo para todas las familias”. Aprile resaltó, además, que “esto es un trabajo que se hace en equipo, María Eugenia lo encabeza y es el principal ejemplo. Nosotros tratamos de trabajar lo que ella está realizando, el compromiso y el tiempo que le dedica a todos los ciudadanos bonaerenses y es un ejemplo a seguir. La fuerza con la que lleva adelante las cosas no las he visto en ningún dirigente, creo que ella inspira a todos los vecinos”.

Respecto a la campaña que está realizando, con su candidatura a diputada provincial como estandarte, Aprile manifestó: “Yo voy a seguir siendo una persona, no me gustan los títulos. Quiero agradecer a toda la gente que hace posible que nosotros que somos las caras visibles podamos llevar adelante los proyectos que tenemos”, y agregó que “en campaña hacemos lo mismo que hacemos en gestión natural, es algo que hacemos todos los días, escuchar a la gente día a día, estar cerca de los vecinos. Hoy ves a los funcionarios que recorren todos los distritos sin importar la cantidad de electores que hay”.

Al ser consultada por los proyectos en caso de ocupar una banca en la legislatura provincial, Aprile sostuvo que “no me quiero concentrar ahora en algo en particular, pese a que uno tiene gustos o inclinaciones en conocimientos, a mí me gusta más el tema social y trabajar en lo que es la salud y la niñez, pero esto depende del trabajo continuo con la gente, hay muchas cosas por delante. Tres Arroyos está tomando una gran importancia en la Sexta Sección, si tenemos otros compañeros de la ciudad va a ser que las propuestas se enriquezcan”.