Aprile y Antinori con Vidal que reunió a los diputados y diagramó la agenda 2018: obra pública y voto electrónico en la mira

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, junto a su jefe de Gabinete de ministros, Federico Salvai, y a su ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, se reunió con el bloque de diputados de Cambiemos que encabeza Manuel Mosca para trabajar en torno a la agenda legislativa del 2018. Del encuentro participaron Laura Aprile y Rosío Antinori.

A casi quince días de la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura Bonaerense, la mandataria mantuvo un encuentro con los representantes del pueblo de la cámara baja para fijar las metas y objetivos para este año.

El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, narró parte de la agenda que delinearon con Vidal: “La reunión fue importante porque tuvimos un espacio de dialogo con la Gobernadora, con el jefe de Gabinete, con el ministro de Gobierno, para repasar lo que fue el final del año pasado, donde pudimos construir consensos importantes, donde se eliminaron las jubilaciones de privilegio, se sancionó la ley que nos exige publicar las Declaraciones Juradas de bienes”.

"Nueva ley de Obra Pública, reforma judicial, reforma del Código Procesal Penal, reforma política (nuevo sistema de votación electrónico)", adelantó Abab.

“También fue importante porque hay muchos legisladores que hace poquito han asumido su mandato y tienen un enorme desafío de acompañar esta transformación que lleva adelante María Eugenia en la Provincia, y creo que les viene muy bien en función de lo que hemos hecho pero fundamentalmente de los debates que quedan por delante”, agregó.

En esa línea, Mosca destacó: “Vienen debates interesantes, como los relacionados a la Justicia, a como la Provincia empieza a tener leyes más modernas”.

Por su parte, el presidente del bloque de Cambiemos, Maximiliano Abad, se refirió a los temas que quedaron pendientes del año pasado, y mencionó: “Nueva ley de Obra Pública, reforma judicial, reforma del Código Procesal Penal, reforma política – nuevo sistema de votación electrónico -, que va en sintonía con Nación y es una discusión que se da en forma paralela”.

Asimismo, Abad volvió a descartar una reforma en el sistema previsional de la Provincia y aseguró: “El IPS no está en la agenda del gobierno, y nunca estuvo. Nosotros dijimos con claridad durante el año pasado, lo dijimos con claridad durante este año, los voceros del Gobierno lo dijeron en cada oportunidad que tenemos. No está en la agenda”.

Por otro lado, acerca de la creación de nuevos municipios y el tema de la división de La Matanza que ronda el tablero desde hace meses, Mosca adelantó: “Cada uno de los debates acerca de creación de nuevos municipios están íntimamente ligados con la necesidad de poder aprobar en algún momento una ley convenio, una ley marco, para poder dar debates profundos acerca de las demandas de creación de nuevos municipios”.

“El de La Matanza no es el único, sino que hay muchas en la Provincia de Buenos Aires, y que si no creamos las condiciones para dar un debate profundo, serio, racional y muy fundamentado, vamos a exponernos a cometer errores como se han cometido cuando se han creado municipios que han complicados la situación de otros, como el caso de Lezama”, agregó.

A esto, Abab volvió a detallar lo hablado con la Gobernadora: “Se empezó a dialogar sobre los temas que el Ejecutivo va a abordar este año y la necesidad de que el Deliberativo, los legisladores, acompañemos. Fue una reunión distendida, de conocimiento de nuevos legisladores, y fundamentalmente de compromiso a trabajar en equipo como lo hemos hecho en estos dos años y como lo vamos a hacer en los dos años venideros”.

Para finalizar, Mosca consideró: “Todos nosotros, los legisladores del oficialismo, y no tengo dudas que muchos sectores de la oposición, nos vamos a poner de acuerdo en la prioridad que tiene María Eugenia en su gestión, que es dejar cuando termine su mandato una provincia sustentable, y que esté ordenada”.