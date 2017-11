Aprile y Antinori con Vidal y funcionarios provinciales en la Casa de Gobierno

Durante el mediodía del jueves el gobierno provincial mantuvo una reunión congregando a intendentes y legisladores en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno. La misma fue iniciada por el jefe de Gabinete, Federico Salvai, y contó entre sus principales oradores a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y al vicegobernador Daniel Salvador.

De este encuentro participaron la legisladora reelecta Rosío Antinori, y la actual edil de Tres Arroyos y diputada provincial electa Laura Aprile. También estuvieron distintos referentes de otros distritos de la Sexta.

Al respecto la diputada Antinori resaltó que “es muy valioso poder contar con la palabra de los funcionarios y los principales referentes de Cambiemos a nivel provincial y que se puedan congregar los intendentes, referentes y legisladores del espacio para escuchar todo lo que se está haciendo, las peleas que se están dando y las que se van a dar. Es muy motivador para seguir trabajando con más fuerza para seguir cambiando la Provincia y sobre todo la Sexta que es la región que nos incluye” y sostuvo que “el discurso de María Eugenia Vidal apuntó sobre todo a vencer los propios límites y no escuchar las palabras de derrotismo y la creencia de que lo que siempre fue de una manera no se puede cambiar. Ella es el mejor ejemplo de ello, fue la que nos invitó a creer que es verdad que si se puede y por eso la gente la acompaña”.

Por su parte la diputada electa Laura Aprile manifestó que “estoy muy entusiasmada con sumarme a partir de diciembre a la legislatura provincial. Voy a continuar trabajando por Tres Arroyos y también por la región. Se está haciendo mucho y hay mucho por hacer, y desde el lugar que me toca asumir acompañaremos la transformación que la gobernadora plantea para nuestra provincia, en la cual nuestra zona tiene un rol más que importante y que traerá cambios sustanciales en la modernización del Estado y en la calidad de vida de los vecinos a través de obras y servicios”.