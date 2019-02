Aprile y Antinori reunidas con Vidal por el conflicto docente

La gobernadora María Eugenia Vidal busca darle más volumen aún a una avanzada contra los gremios docentes. En esa línea reunió ayer a sus diputados en La Plata y, lejos de plantear una agenda legislativa, les pidió que "militen" el conflicto docente. En esa reunión estuvieron las diputadas tresarroyenses, Laura Aprile y Rosío Antinori.

La Gobernadora quiere que sus legisladores se sumen a un esquema político lanzado desde el gobierno que apuesta a potenciar la pulseada con los maestros de cara a la inminente discusión salarial.

El medio La Política Online adelantó que el gobierno diseñó un esquema de mesas políticas en todos los distritos para militar la propuesta educativa y comunicar todo lo que se hizo durante los últimos tres años en materia de gestión.

Formalmente se denominan 'Mesas educativas distritales' y funcionarán en cada uno de los 135 distritos. En términos llanos se trata de estructuras políticas que servirán como refuerzos para enfrentar a Roberto Baradel y el resto de los líderes docentes.

El gobierno parte de la premisa de que en un año electoral, los docentes van a rechazar todas las ofertas del gobierno. En esa línea, las declaraciones de Baradel en las que no rechaza la posibilidad de ser candidato abonaron esa hipótesis.

Sin embargo los docentes la rechazan de plano. "Es una mentira de Cambiemos para instalar el conflicto y victimizarse. 2017 fue un año electoral y logramos un acuerdo antes de que arrancara la campaña", dijo a LPO una fuente de Suteba.

Las mesas diseñadas por el gobierno estarán integradas por concejales, consejeros escolares, referentes políticos locales, inspectores. Un dato importante: son armados nominales, es decir que se debe contar con los datos de cada uno de quienes la conforman.

"Hay que dejar en claro que esto es algo partidario. No es una iniciativa del gobierno para mejorar la educación. Esto es organizado por Cambiemos en el marco de la campaña", agregan desde Suteba.

Este año, el gobierno está decidido a ganarle la pulseada a los docentes en la primera parte del año. La estrategia es evitar el extenso conflicto del año pasado que desgastó al gobierno y dejó a flote a los gremios.

El armado tiene objetivos concretos: realizar acciones tendientes a garantizar el inicio de clases del 6 de marzo; realizar acciones en los distritos a lo largo del año para difundir las políticas educativas; adelantarse a situaciones de conflicto que puedan suceder en los distritos y acompañar a los docentes no alineados con los gremios a lo largo del ciclo lectivo.

Por eso, la avanzada incluye presentar proyectos en los Concejos Deliberantes y los Consejos Escolares. Todo sirve para ganar fuerza y darle volumen a esa fecha. Incluso no descartan que cada uno de los intendentes de Cambiemos hagan mención a la importancia de iniciar las clases a término el primer día de marzo, cuando dejen inaugurado el año legislativo en los Concejos.

Para la última semana de febrero, el armado de mesas distritales hará la avanzada más grande. La idea es lograr una fuerte presión sobre los gremios para que las clases arranquen a término.

El lunes 25 habrá conferencias de prensa en todos los distritos. Al día siguiente un timbreo educativo en toda la provincia. El miércoles 27 se juntarán firmas en las ciudades cabeceras y para el día siguiente se prevé una marcha en defensa del inicio de clases. Previo a esta semana frenética, el 16 de febrero, todas las mesas distritales de la provincia se reunirán en Ensenada, donde se especula que la propia Vidal arengará a los referentes de Cambiemos.