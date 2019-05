Aprobaron la licencia por 60 días de Mosca: el peronismo toma la conducción de Diputados

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó hoy el pedido de licencia que solicitó el presidente de ese cuerpo, Manuel Mosca, denunciado por acoso sexual.

La titularidad de ese cuerpo quedará a cargo de la justicialista Marisol Merkel. En tanto el diputado de UC-FpV-PJ y actual vicepresidente primero, Carlos “Cuto” Moreno, estará a cargo de la vicepresidencia que deja bacante Merquel.

El Diputado tresarroyense en su alocución dijo que “la situación en la que nos encontramos los diputados no puede alegrar a nadie, por lo tanto está bien lo que se está haciendo, que es darle al tema el tratamiento institucional y legislativo”.

“Nos estamos acostumbrando a cualquier porquería”

“La pregunta es: ¿es un hecho aislado?, de ninguna manera. Hemos fundado hasta el cansancio desde nuestro espacio, desde lo nacional a lo provincial y en el municipal la utilización nunca antes vista en democracia de una parte de los jueces, fiscales, periodistas, servicios de inteligencias y miembros del Poder Ejecutivo nacional en el armado de causas a todos los opositores”, expresó.

Y aseguró que “como emblema de este armado es la persecución política a la conductora de nuestro espacio que es Cristina Fernández de Kirchner, hemos dicho mil veces que los presos políticos de nuestro espacio son consecuencia de este accionar mafioso, teniéndolo al presidente Macri como abanderado y haciendo una vez como acostumbran desde que se propuso como candidato de decir una cosa y hacer otra, hablar de la independencia de los jueces y la justicia cuando ahora en estos días le pide al Consejo de la Magistratura que aparte al juez Ramos Padilla, y como antes, en connivencia con el procurador provincial, a un juez de Avellaneda le mandan los servicios de inteligencia con un escrito que ordenan la detención de Pablo Moyano y cuando no lo hacen le arman causas penales, lamentablemente con la complicidad de algunos colegios de abogados, que no es de ahora, históricamente han sido así, y lo suspenden”.

“Nos estamos acostumbrando a cualquier porquería, señores. Nos enteramos que tres miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son investigados por esta mafia, y no pasa nada”, sentenció.

“No vamos a hacer con este hecho especulación”

“Yo no voy a valorar a Mosca, ha tenido una situación respetuosa para con nosotros” y se preguntó, “¿es cierto lo de la extorción? Y si existe la extorsión, no es a Mosca, es al presidente de este cuerpo, es a un diputado, ¿cuáles son los términos de la extorsión?. La víctima, no sabemos si es denunciante o no, es cierto que acompañada por la no abogada, a cargo de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, vino a entrevistarse con la gobernadora. Sería terrible que si el hecho ocurrió no exista denuncia penal porque tanto Laura Alonso como la gobernadora siendo un hecho penal, tienen la obligación de denunciarlo como funcionarios públicos, es decir estamos en la nebulosa. Lo que no puede ocurrir más es que servicios de inteligencia espíen, sacan escuchas ilegales y que lleguen hasta la Corte y que también espíen a la gobernadora, porque si esto está ocurriendo, cuál de nosotros estará a salvo, que somos nada. Nosotros no vamos a hacer con este hecho especulación, ni vamos a cabalgar sobre este hecho, de manera que no sea de respeto que creo que siempre nos tuvimos”, cerró.