Aramberri: “El resultado es fuerte porque mi familia es gente de la política”

Francisco Aramberri, quien encabezó la lista del Movimiento Vecinal analizó la derrota de su espacio político en manos de Cambiemos y 1País, y consideró que “no es un resultado que esperábamos en el Movimiento Vecinal, porque el corte no se vio reflejado en las urnas”.

“Implementar una estrategia para revertir el resultado”

Coincidió con el intendente Sánchez en la necesidad de hacer una autocrítica “para ver cómo podemos modificar este rumbo y ver lo que hacemos para las elecciones que se hacen en octubre; trataremos que el ciudadano de Tres Arroyos analice bien lo que le ofrece el MV y somos conscientes que tanto desde el Ejecutivo y el Legislativo como desde el partido tratamos todos los días de trabajar para solucionarle problemas al habitante de nuestra ciudad; lo extraño es que se ha dado raramente un resultado en contra hasta en las localidades, la gente optó por poner votado la lista entera, y a nivel nacional, un candidato siempre arranca un cincuenta por ciento sobre el partido local, y tenemos que aplicar el corte porque es la manera de que la gente confíe en nosotros y a su vez tratar implementar una estrategia para revertir el resultado”.

“Tenemos que ver dónde estamos fallando”

Sostuvo que “siendo cabeza de lista, uno trata de llevar adelante más allá de lo que es la gestión, y los resultados fueron fuertes porque mi familia es gente de la política y, sinceramente a este resultado no lo esperábamos, pero eso es parte de la autocrítica que tenemos que hacer con las autoridades del partido y del Ejecutivo, tenemos que ver dónde estamos fallando, y la preocupación es por el resultado inesperado, pero tratamos de estar donde estuvo siempre el vecinalismo”.

“Replantearnos qué es lo que necesita la gente”

Respecto a las elecciones de medio término, Aramberri expresó: “en las legislativas no siempre es fácil, nunca nos fueron fáciles de afrontar, son distintas a las ejecutivas y tenemos que replantearnos sobre qué es lo que necesita la gente; siempre gestionamos obras a nivel nacional y provincial, lo hicimos cuando estaba el Kirchnerismo, ahora con Cambiemos. Habrá que replantearse como trabajar esas cosas para que el ciudadano vuelva a confiar en nosotros en octubre”.

“Lo más importante – dijo - es que tratamos todos los días de dar lo mejor para los habitantes del Partido de Tres arroyos, tengo la tranquilidad absoluta que los concejales y los integrantes del ejecutivo siempre lo hemos hecho, y ahora la gente ha optado por otra opción, por lo que trataremos de cambiarlo no sólo en Tres Arroyos sino en las localidades: el trabajo es incesante, yo lo hablo desde mi cargo, en un trabajo que no sale a la luz, y hoy ha marcado que la gente ha optado por poner la lista entera, pero tenemos que trabajar para revertir la situación”.

“Sabíamos que iba a ser una elección difícil”

“Cuando empezamos la campaña sabíamos que la elección iba a ser difícil por el arrastre”, explicó y opinó a su vez que “gobernar sin mayoría no es un caos; el 90 por ciento de los municipios lo hace así, y ahora lo que tenemos que replantear son los errores de la gestión, para tratar de mejorar”.

“Nos encontramos con un revés que hay que analizar, y en algunas mesas los resultados fueron muy abruptos para el vecinalismo”, concluyó.