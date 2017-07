Aramberri en campaña: “La confianza de la gente es que cuando el vecinalismo dijo que iba a hacer algo, ha cumplido”

El candidato a 1° concejal por el vecinalismo, Luis Aramberri y actual funcionario del área de salud municipal, aseguró a nuestra emisora que las perspectivas en esta campaña de cara a las PASO “son las mejores”.

“En todos estos años de gestión, demostramos que somos un municipio que está trabajando bien. Estamos acostumbrados a proponer; es un partido vecinal con boleta corta; con la independencia política de todos los años. Le decimos al vecino que todos estos años hemos transformado la ciudad con proyectos y realidades. Proyectos que se han cumplido; los que están por venir, y un intendente que ha demostrado tener capacidad para conducir un equipo de gente para la ciudad que ha crecido”, sostuvo.

Aramberri destacó que el Movimiento Vecinal, se ha acostumbrado a realizar muchas obras, remarcando que “ha sabido utilizar los fondos provinciales y nacionales”.

En cuanto a lo social, “este año es una realidad en todos los ámbitos que hubiese sido mejor que la provincia y la nación nos hayan acompañado para afrontar distintas inquietudes y nos hayan ayudado, pero en todas las áreas tenemos proyectos de llevarlas a un mejoramiento de las mismas. Siempre hay errores para corregir, pero estamos dispuestos a mejorar y a asumir las críticas constructivas”.

Para el candidato a concejal, los barrios en cuanto a los servicios algunos recibieron más y otros menos por los proyectos presentados, pero señaló al respecto que los CAPS trabajan como años anteriores. “Hay necesidades en lo habitacional, pero el municipio siempre recibe el ultimo cachetazo. Estamos trabajando y proyectando los años que vienen”.

En este sentido, repasó la obra de cordón cuneta que “ha cambiado la fisonomía de los barrios; hace un mejoramiento del lugar; hay niveles determinados y queda mucho por hacer. Las delegaciones tienen idea de hacer algo de eso en sus localidades, y los vecinos lo reconocen y favorece a la seguridad y la urbanización de estos sectores”.

El Secretario de Desarrollo Social no pasó por alto que “este es uno de los pocos municipios que nunca tuvo que recurrir a la Provincia para pedir plata para afrontar los gastos del municipio. El trabajo es algo en lo que se está poniendo dura la cuestión, ya que las empresas no se arriesgan mucho a tomar personal; el municipio ayuda hasta donde puede, pero no se puede tomar gente porque sí; solo a medida que va saliendo algo. Y la gente recurre al municipio”.

Para Aramberri, “la confianza de la gente es que cuando el vecinalismo dijo que iba a hacer algo ha cumplido a corto; mediano o largo plazo, pero la hizo”.

“La educación es fundamental, por eso apostamos a tener la universidad en Tres Arroyos. La salud no tiene límites y desde el municipio se trata de llevar adelante día a día, es un barco difícil de manejar, pero se trata de hacer lo mejor posible. Esperemos que el hospital se pueda recategorizar para tener más ingresos y la seguridad tratamos de mejorar lo que tenemos. No nos hemos quedado, y estos tres ejes son importantes.

En cuanto a proyectos pendientes, mencionó las cloacas en el Barrio Olimpo, ya que “se trata de un proyecto presentado en el ENOHSA, desde hace mucho tiempo. Por diversos motivos no ha salido, pero se presentó en la gestión anterior a nivel nacional, es muy importante y de mucho dinero”.

Finalmente, dijo a la gente que “ser parte de este quipo nos da mucha alegría y satisfacción. Tenemos mucho por hacer, por eso es bueno que la gente nos acompañe con esta historia con la que hemos transformado Tres Arroyos”.