Arámbulo: “Recibir una mención de este tipo empuja para adelante”, dijo sobre el Agua Clara

Esteban Arámbulo, logró a sus 21 años el primer premio del Concurso de Piano Fundación Catedral de La Plata y este viernes 1° de diciembre también será galardonado con un Agua Clara 2017.

En diálogo con LU 24 agradeció el premio y dijo que lo tomó por sorpresa: “Recibir una mención de este tipo empuja para adelante, da fuerzas y ánimos para poder seguir”.

Asimismo sostuvo: “Me parece bueno, no solo que la sociedad tresarroyense sino los argentinos, reconozcan el valor artístico que hay dentro de la cultura, es algo que para mí es esencial y es algo con lo que hay que luchar y hay que moverse, por eso me sorprendieron y me parece muy lindo, no solo por esta mención sino también por la Orquesta del Conservatorio de Música de Tres Arroyos los cuales tuvieron mucha influencia en mí y lo tiene actualmente con muchos otros estudiantes”.

Cabe recordar que previo a finalizar el colegio secundario, a los 17 años, logró una beca de la Fundación Cultural Patagonia, para estudiar en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, en donde actualmente estudia su Profesorado Universitario de Interpretación Pianística, bajo la tutela de Fabrizio Danei, quien dirige la Sinfónica de Río Negro.

“La disciplina que justo me aboco es de la interpretación de grandes compositores que han existido en la historia, es un abanico muy grande desde las posibilidades de poder tocar”, agregó y al mismo tiempo aseguró que “uno como interprete no solo toca, es decir aborda las notas, lo que más uno realmente ve o va a escuchar, sino que hay todo un abordaje estilístico histórico en base a lo que uno va a interpretar al compositor que va a llevar al público, ahí radica un poco la dificultad de lo nuestro y la búsqueda”.