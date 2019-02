Árboles en Reta: Sostienen desde la Delegación que son responsables de la poda sobre las veredas “no sobre la propiedad de los privados”

Vecinos de Reta, plantearon cuestionamientos a través de las redes sociales respecto a la necesidad de que se concrete la poda sobre algunos árboles de la localidad, que son de gran porte y podrían representar una situación peligrosa a futuro. El Delegado, explicó sobre el tema, que solo es responsabilidad del municipio sobre calles y veredas y que en diversas ocasiones, deben derivar la tarea a personal de la CELTA, ante la presencia de cables sobre los árboles.

Oscar Toledo mencionó a LU24: “que los pedidos muchas veces corresponden a plantas de muchos años atrás. En aquellos años, no tenían muy claro que es lo que debía ir en las veredas y utilizaron eucaliptus. No se podaron en su momento, se fueron dejando y se volvieron altos y con follaje. Son plantas de muchos kilos y se necesita una grúa importante. Son muchísimas, como también algunas que están adentro de lo privados”, dijo.

Aclaró que lo que es sobre calle y vereda “pertenece al municipio, pero a veces están enlazadas las ramas con los cables de CELTA. No podemos meternos en plantas que tienen los cables por el peligro en sí que tiene, por eso a veces se lo dejamos a CELTA. La delegación no tiene la herramienta adecuada para hacer este tipo de trabajo. Ya que se necesita maquinaria más sofisticada y personal especializado también. Nosotros solo podemos actuar hasta la línea municipal, solo lo que es calle y vereda. En lo privado no podemos, entrar ni corresponde. Tenemos terminantemente prohibido hacerlo, porque ni tenemos seguro tampoco. Hay particulares que se dedican a hacer ese trabajo”, destacó.

Consideró además que habría que hacer un relevamiento de los árboles en riesgo en la localidad, presupuestar “y ver que se decide en ese sentido”.