Ardió un taller en Talcahuano al 300

Un vehículo destruído totalmente por el fuego y otra camioneta afectada por las llamas fue el saldo de un incendio producido en horas de esta madrugada, alrededor de las dos, en un taller ubicado en calle Talcahuano al 314.

En el lugar, propiedad de Lalo Di Nardo, se quemó totalmente una camioneta Renault Kangoo, y a su vez este siniestro afectó a una VW Saveiro estacionada en las inmediaciones.

Di Nardo, quien trabaja en el taller descentralizado que armo la Municipalidad en Obras Públicas no hizo declaraciones, salvo expresar “si tenían algo conmigo me lo hubieran dicho y no agarrárselas con esto”.

Se investigan las causas del incendio.