Ardua labor para los guardavidas de Claromecó

Este jueves en Claromecó se presentó una jornada muy calurosa y una importante cantidad de gente aprovechó a meterse al mar, motivo por el que los guardavidas tuvieron una ardua labor.

El Jefe de Guardavidas de Claromecó, Germán Castro, explicó a LU 24 que “fue una jornada con mucho trabajo porque hay mucha gente, arrancamos a la mañana con un mar peligroso y después de la baja mar y como planchó el viento norte el mar, logramos poner la bandera de mar dudoso”.

También hubo mucha cantidad de aguas vivas en el mar: “Algunas pican pero por suerte no son tan bravas, yo recomiendo darse un chapuzón y salir, no quedarse mucho tiempo en el agua para bajar el grado de riesgo”, recomendó Castro.

Además sugirió que cuando a alguien le pica se tiene que sacar el filamento, lavar la zona afectada con el agua de mar, después ubicarse a la sombra y ponerse lidocaína. “Lo que no se debe hacer es refregarse con arena”, agregó.

Rescate de adolescentes

Por otro lado, contó que esta tarde dos adolescentes, oriundos de Tucumán, fueron rescatados del mar. “Andaban en kayak, se metieron muy adentro y no pudieron volver, por suerte tenían chalecos salvavidas”, relató el jefe de guardavidas.