Argentina debutará este domingo en la AmeriCup de básquet

La Selección Argentina de básquetbol, con el tresarroyense Máximo Fjellerup, comenzará mañana en Bahía Blanca a disputar la fase de grupos de la primera edición de la AmeriCup. El debut será frente a Venezuela a las 22 horas. Luego se medirá el lunes ante Canadá (19.30) y el martes cerrará con Islas Vírgenes (22).

El panorama de los jugadores lesionados arroja una situación dispar: Luca Vildoza ya se encuentra en condiciones normales y hasta pudo sumar un par de minutos en el último amistoso frente a Brasil, en Salta; Patricio Garino también ya está en condiciones y a disposición del cuerpo técnico; mientras que Luis Scola se recupera de su desgarro (gemelo interno de la pierna izquierda) y con favorable evolución.

Argentina ya está clasificada para el Final Four que se llevará a cabo en Córdoba, entre el 2 y 3 de septiembre.

En la preparación, la Selección jugó cinco amistosos, con cuatro victorias y una derrota. Fjellerup promedió 4,3 puntos, 4 rebotes y 1,5 asistencias en 14 minutos.

Fixture

Domingo 27 de agosto

19.30 – Canadá vs. Islas Vírgenes

22.00 – Argentina vs. Venezuela

Lunes 28 de agosto

19.30 – Argentina vs. Canadá

22.00 – Venezuela vs. Islas Vírgenes

Martes 29 de agosto

19.30 – Venezuela vs. Canadá

22.00 – Argentina vs. Islas Vírgenes