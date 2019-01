Ariana disfrutó a lo grande de los baños accesibles

Ariana que deberá pasar unos meses en silla de ruedas, no estaba muy segura de aceptar la invitación de sus tíos para venir a pasar las vacaciones a Claromecó. La perturbaba que su familia no pudiera disfrutar a causa de sus limitaciones.

Pero la vida y la accesibilidad que ofrece nuestra playa, la cautivó. Bajar en la 30, en donde pueden llevarla hasta la playa con la silla y encontrarse con Cecilia Ferranti que enseguida se acercó para hablar y contarle de los baños en silla anfibia, cambió por completo el tema de sus temores y fueron unas vacaciones increíbles para ella y su familia.

Siempre se sintió muy segura con los baños, expresa que Cecilia es una gran profesional, que conoce muy bien el manejo de la silla y agradece que haya alguien así a cargo, es muy distinto cuando una silla está a disposición pero la tienen que usar los familiares.

Ariana todo el tiempo que duró la nota tuvo lágrimas en los ojos, no podía contener su emoción.

Llegaron el 29, y el 30 ya estaban disfrutando, ella inauguró la temporada de baños accesibles y se despidió el 14 de enero de este Claromecó que la sorprendió gratamente y prometió volver caminando y ayudar.