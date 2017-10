Ariel Paolorrosi: “hay que mantener en los chicos el amor por el deporte”

Ariel Paolorrosi, coordinador de las divisiones inferiores de Lanús, está en Tres Arroyos invitado por 1País, y desplegará una serie de actividades formativas y de prueba de jóvenes jugadores. En conferencia de prensa, el diputado Pablo Garate agradeció su presencia en la ciudad y aseguró que “desplegará una actividad interesante, porque dará una clínica por la noche para transmitir su experiencia a técnicos y profes, además de las pruebas que hará con muchos jóvenes que intentan siempre la oportunidad de que alguien los vea y puedan progresar en lo que tiene que ver con el fútbol. Además haremos un partido con los chicos del Sub 15 y Sub 16, para homenajearlos por lo bien que se han desempeñado”.

Paolorrosi, en tanto, reflexionó en torno a que “el fútbol está acelerado. Los chicos se apuran en jugar en Primera y se acelera el proceso de formación, lo que sin duda tiene sus problemas. Lanús lleva muchos años trabajando en esto, y entendemos que lo que no se tiene que perder es el incentivo por jugar, que es lo que los chicos quieren. Se ha profesionalizado tanto el tema que quizá se pierde la esencia de ser futbolista, el amor por el deporte y el amateurismo. Como lo dice Bielsa, el día que se pierda el amateurismo, se perderá la oportunidad de formar jugadores profesionales, además de interrumpirse la función de contención que tiene esto sobre los chicos”.

Finalmente, también describió cómo se combina el fútbol y el estudio en Lanús, que tiene sus establecimientos educativos, y compartió opiniones acerca del deporte en la actualidad.