Arquitectos, sobre loteo en Reta: “es con fines especulativos inmobiliarios en detrimento de toda la comunidad”

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA), Distrito X, Delegación Tres Arroyos, presentó una nota al Concejo Deliberante local con referencia a la posible pretensión de lotear una fracción de terreno declarada como área verde de uso público, ubicado en Reta, sobre la cadena medanosa del frente marítimo de la localidad.

En la misiva se advierte que una restructuración del casco urbano produciría la pérdida total de toda el área verde pública destinada a esparcimiento y recreación.

Además, se considera como “lo más grave”, que “se patrocina desde el Estado Municipal, sin sustento legal, urbanístico, ambiental y paisajístico, con fines meramente especulativos inmobiliarios en detrimento de toda la comunidad.

La misma está firmada por el delegado distrital, José Manuel Duca, el vocal de la Mesa Directiva, Horacio Alberto Caletti, y la visadora Paola Salerno.

Fallas en la comunicación

Cabe señalar que en la última sesión del cuerpo, y ante un pedido de Unidad Ciudadana de dirigirse al Ejecutivo para que informe sobre la situación dominial de los terrenos, el concejal Orfanó (MV) reconoció que “hemos cometido un error, pero no es intención perjudicar a la localidad de Reta”. Así fue que explicó que “como una idea mía le dije el intendente que podrían realizarse, en caso de poder vender lotes fiscales, obras en la comunidad como sucedió con el Hospitalito en Claromecó; no era un proyecto de loteo sino una idea de analizar si se podría invertir ese dinero en la reestructuración de la plaza de Reta; todos en el MV estamos trabajando porque seguramente la idea no fue comunicada de la mejor manera pero seguramente vamos a llegar a buen puerto para brindar el alojamiento en el camping de Balneario Reta esta temporada”.