Arrancó la “rosca” política y la Secretaría del Concejo es la prenda más codiciada

El Concejo Deliberante cambiará su conformación en diciembre, como resultado de las elecciones generales, y la conducción del cuerpo es una de las incógnitas a despejar, toda vez que aunque es una letra no escrita y que ha tenido sus excepciones, lo habitual es que la fuerza ganadora reclame para sí esos puestos. Lo “natural”, en este marco, es que Cambiemos proponga para la presidencia del cuerpo seguramente a "Ticho" Groenenberg, pero no le resultarán suficientes los votos propios y deberá negociar con el resto de las fuerzas, que no se la harán fácil.

Pero el lugar verdaderamente estratégico es la Secretaría, que hoy ocupa la vecinalista Vanesa Borda, y que el MV pretende siga en las mismas manos. Aquí también habrá una necesidad de negociación, que podría encontrar eco en el futuro bloque de Unidad Ciudadana, y Martín Garrido está oficiando de puente. Pero esta prenda codiciada está en la mira del FR- 1País, que quiere a uno de los suyos allí y su segundo lugar en los comicios lo hace merecedor de esta chance. Siempre que logre el acompañamiento necesario, y en este punto también hay que escudriñar qué harán los kirchneristas.

¿Alianzas imposibles? Las hay, a pesar de que dicen que la política es el arte de lo posible. Cambiemos- MV; Cambiemos- Unidad Ciudadana son algunas de ellas. Para el resto habrá que esperar.