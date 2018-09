Arturo Larrabure consideró el fallo como “injusto, discriminatorio y vergonzante”

Luego de que la Cámara Federal de Rosario, considerara ayer de manera unánime que el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure no fue un crimen de lesa humanidad y archivara la causa, su hijo Arturo dialogó con LU24 y señaló que el fallo fue “injusto, discriminatorio y vergonzante”. “Estamos indignados con el fallo y decididos a seguir avanzando. Para nosotros es totalmente arbitrario”, denunció.

El militar había sido secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en agosto de 1974 en Villa María y fue hallado muerto 372 días después en Rosario.

Arturo Larrabure, aseguró que “lamentablemente después de esperar 6 meses recibimos un fallo desfavorable a la causa reiniciada en el 2007 del secuestro, torturas y asesinato de mi padre. Lejos de la desazón que puede provocar un fallo así, trabajamos con mi abogado en analizar los considerandos del fallo que consideramos injusto, discriminatorio y vergonzantes. Estamos indignados con el fallo y decididos a seguir avanzando. Para nosotros es totalmente arbitrario”, sentenció.

Recordó que cuando Antonio Cafiero era ministro “él dijo que distintos elementos de Montoneros, tenían y ocupaban gobernaciones, unas seis; entre ellas la de Bidegain en la Provincia de Buenos Aires y la de Córdoba. Además estaban en la Cámara Legislativa, la Judicial y en el ámbito de la educación. Ocupaban cargos públicos importantes; es más, las armas que matan a Rucci son llevadas en autos oficiales y no es casualidad que Perón que aún vivía, echó a Bidegain y Obregón Cano, pero la justicia argentina sigue fallando así y así nos va como país, porque hasta que no haya una justicia imparcial y decente, seguiremos así pensando que el relato triunfará ante la historia”.

Anunció que apelarán y pasarán ahora a la Cámara de Casación, “Rosario es una ciudad complicada, porque el gobierno socialista lo tiene inclinado hacia la izquierda, donde lo tienen como ídolo al Che Guevara, donde no puede tratar de manera imparcial un caso como el de mi padre; sino, iremos a la Corte Suprema de Justicia, donde su presidente fue Montonero en la década del 70. ¿Pueden aquellos que empuñaron armas, juzgar a sus víctimas?”, expresó.

Consideró también que “no es casualidad el asesinato de Nisman y que no se avance; que haya sucedido Amia, o la Embajada de Israel en este país y no hay ninguna víctima del terrorismo que tenga justicia, pero del otro lado sí. Hay alrededor de 2 mil militares que están presos y desde hace años, lo mismo pasa en Chile, en Colombia, en Uruguay. Macri ordenó al ejército que combata al terrorismo y la pregunta que se hace el ejército es si después de 30 años después de aceptar una orden del Poder Ejecutivo no será juzgado y condenado. Es preocupante”, puntualizó.

Cabe mencionar que ayer, en un fallo unánime de 5 votos a 0, la Cámara Federal -integrada por Fernando Barbará, Aníbal Pineda, Jorge Gallino, Elida Vidal y José Toledo- confirmó el archivo de la investigación por el secuestro y muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure.

Parte de prensa de la querella

Para comprender la arbitrariedad fáctica y normativa del fallo de la Cámara Federal de Rosario, que considerara que el crimen del Cnel Argentino del Valle Larrabure no es de lesa humanidad, basta cotejar sus fundamentos con los considerandos 152 y 174 del Informe 55/97 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diera en relación al ataque al regimento de la Tablada durante el gobierno de Alfonsín. Entonces la Comisión, en dictamen de aplicación obligatoria para los tribunales argentinos, concluyó que el artículo 3 de las Convenciones de Ginebra de 1949, que considera crimen de guerra al asesinato o tortura de los prisioneros, era aplicable por igual tanto a las Fuerzas Armadas como a los miembros de la fuerza guerrillera que atacara el cuartel, no siendo necesario ni el control territorial, ni el apoyo estatal, bastando que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate y que de hecho lo hagan en el marco de un conflicto armado interno, no requiriéndose, incluso, que existan hostilidades generalizadas y de gran escala como las hubo en la década del 70.

Tergiversando la verdad histórica, el Tribunal ha afirmado:

1. Que el precitado artículo es inaplicable al caso de mi padre, pues el ERP careció del poder de fuego para realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, afirmación que contradice hechos notorios de público conocimiento, como los ataques a los regimientos de Azul, Montechingolo, Catamarca y a la Fábrica Militar de Villa María .

2. Que carecía de capacidad para moverse libremente en el país, no explicando cómo pudo entonces el ERP, el 10 de agosto de l974 atacar simultáneamente a la Fábrica Militar de Villa María y al Regimiento de Infantería Aerotransportada 17 de Catamarca.

3. Que la organización terrorista no realizó un ataque sistemático a la población civil, pese a contar en su sangriento haber con 190 muertos, 239 heridos y 201 secuestros.

4. Que el discurso que en enero de 1974 el Pte Perón diera al país, luego de que el ERP atacara el regimento de Azul, no refleja el favorecimiento desde el Estado al accionar de la organización terrorista, pese a que entonces el mismo sostuvo que “hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que viene operando en la provincia de Buenos Aires, ante una evidente desaprensión de sus autoridades”,denunciando que “no es por casualidad que estas acciones se produzcan en determinadas jurisdicciones; es indudable que ello obedece a una impunidad en que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible. Por lo que sería aún peor si mediara como se sospecha una tolerancia culposa…”

5. Que no medio apoyo cubano a la acción guerrillera, no obstante haber reconocido el líder del ERP Gorriarán Merlo que Cuba adiestró y financió a la guerrilla erpiana.

Por estas y otras numerosas arbitrariedades habré de interponer recurso de casación y llegaré hasta las instancias internacionales de no obtener justicia en mi país.

De nada vale señores camaristas que, tal vez intentando apaciguar vuestras conciencias, hayan reconocido el martirio y heroísmo de mi padre. Al terrorismo se lo combate juzgándolo, no con declaraciones que condenan sus actos mientras tergiversan la ley y la historia para consagrar la impunidad guerrillera.

Más allá de lo que digan los jueces el heroísmo del Cnel Larrabure está a la vista; murió fiel a su Patria y a su Ejército. Jamás se quebró como lo han hecho por dinero algunos miembros del ERP que acaban de ser encarcelados y que en su hora alegaron combatir por un mundo más justo y menos corrupto”, expresa Arturo Larrabure, en un parte de prensa difundido en las últimas horas.