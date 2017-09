Asamblea de la CELTA: Ante el déficit del balance Ambrosius dijo que es optimista y que los números se van a revertir

Este viernes por la noche se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la CELTA en el Centro de Jubilados –Pedro N. Carrera 355- en la que consideraron la Memoria y Balance anual al cierre del 31 de mayo del 2017.

En este sentido el Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Ambrosius expresó al comienzo de la misma que “la Cooperativa tuvo que afrontar durante 12 años los ingresos de tarifa congelados con aumentos crecientes en todos sus costos. Si nosotros no hubiéramos trabajado en el tema de la obra pública, que en su momento nos ayudó muchísimo, y se ve reflejado en el balance anterior, tal vez hoy estaríamos en una situación extremadamente crítica. Con la obra pública nosotros pudimos funcionar durante 12 años con tarifas congeladas, y es más, hemos podido hacer inversiones en nuestra red eléctrica no solo para abastecer sino para mantener la demanda creciente que ha tenido nuestro distrito”.

Al mismo tiempo agregó: “Soy optimista, los números se van a revertir porque la tarifa se va acomodar, la obra pública se va acomodar, nosotros tenemos una participación importante en la futura granja eólica que se va hacer en el distrito de Tres Arroyos donde la cooperativa tiene un pequeño porcentaje de participación como dueño, pero fundamentalmente va a ser la encargada de hacer toda la obra eléctrica de esa granja y que le va a permitir a la cooperativa capitalizarse económica y financieramente con esa obra”, aunque luego dijo que “esta es una situación que nos va a llevar algunos años salir adelante”.

“Tenemos los números y hay que ocuparse de revertir esta situación y hay que trabajar para eso, lo peor que nos puede pasar es que esto no tiene solución, pero lo más importante es que nosotros tenemos el compromiso de llevar adelante esta institución como corresponde y como ustedes y todos los asociados de nuestra querida cooperativa se lo merece”, cerró.