Asegura que en el Centro Municipal de Salud quisieron cobrarle 300 pesos por análisis

Sandra Archimio, empleada doméstica tresarroyense, planteó su queja hoy en LU 24 porque cuando quiso hacerse unos análisis clínicos en el Centro Municipal de Salud, le habrían indicado “que tengo que pagar 300 pesos, porque ahora a los análisis hay que pagarlos”.

“Fui a sacar turno, me mandaron al Laboratorio y de allí de vuelta a la entrada principal, donde la chica me dijo que tenía que abonar 300 pesos. Soy una simple empleada doméstica, no tengo nada. Y siempre me atendí y nunca me cobraron. Me cayó re mal, no me esperaba esto, así que pegué media vuelta y me fui, con mucha bronca porque ese hospital es un desastre”, dijo la mujer.

“Vas a la Guardia y te atienden si quieren y si no, no te atienden. Llevamos a mi mamá que tiene cáncer de páncreas, un tumor más grande que una casa, y el doctor Potente, que estaba de guardia con el padre, me decía ´tu mamá está bien’. Lo mismo me hizo en 2016 cuando fui con mi marido con un ACV. Si yo no le pedía que lo interne se moría, porque terminó en Bahía Blanca”, planteó Archimio.