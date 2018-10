Asegura que llevó 40.000 pesos al banco y en la caja “desaparecieron” 4500

Una mujer marplatense identificada como Marta del Rosario Vélez denunció en esta ciudad haber llevado 40.000 pesos para depositar en una cuenta en el Banco Santander Río, sucursal Tres Arroyos, donde le dijeron que la suma estaba incompleta y alcanzaba a los 35.500. Según sus dichos, además no le habrían permitido mirar las cámaras de seguridad y le pidieron que se retire permitiéndole únicamente realizar un descargo por nota. Según el relato de Vélez, visita con frecuencia Tres Arroyos, donde tiene una relación de pareja, y en esta oportunidad había intentado tomar un turno para ponerle el equipo de GNC a un auto de su propiedad. Al no obtenerlo en la fecha de su preferencia optó por pedirlo en un taller de Punta Alta, donde reside su madre de 95 años, y con la que planea pasar el Día de la Madre, entonces se dispuso a depositarle al propietario del establecimiento los 40.000 pesos por la instalación del equipo.

“Llevé al banco tres fajos de billetes de 100 pesos y un fajo de 500, para completar los 40.000. Se los entregué al cajero, que en lugar de contarlos como yo se los había entregado, los mezcló todos y cuando los puso en la máquina, que yo no podía ver, me dijo que faltaban 4500”, dijo la mujer.

“Le pedí al gerente que me permitiera ver las cámaras de seguridad para ver qué había pasado, porque yo saqué el dinero de una bolsa verde y fui con una amiga, una de los testigos que me vieron contar bien el dinero y llevarlo al banco. Pero no me lo permitió. Yo dejé el dinero arriba de la caja porque no quería volver a tocarlo, y apenas me dejaron hacer una nota de descargo, que pedí que me firmen porque mi hijo, que es abogado, siempre me dice que tengo que hacer firmar cualquier nota o reclamo que haga”, aseguró Vélez.

Finalmente, optó por depositar los 35.500 pesos, pero se dirigió a la OMIC, donde le aconsejaron denunciar el hecho en la Fiscalía. A su vez, allí le recomendaron efectuar la denuncia en la Comisaría Primera, lo que realizó en la jornada de ayer.